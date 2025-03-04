日本未來天皇長大了！大學每天通勤3hrs上課　「主攻蜻蜓研究」

▲悠仁親王即將入讀筑波大學，並主攻蜻蜓研究。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

日本宮內廳2月27日宣布，秋篠宮家長子悠仁親王將於9月6日舉行成年儀式，正式踏入成年王室成員行列。事實上，悠仁親王早在去年9月就已滿18歲，但由於他當時忙於大學入學考，因此王室才決定延後相關儀式與記者會。今年3月3日，悠仁親王在記者會上宣布將於今年4月入讀筑波大學生命環境學群生物學類，並主攻蜻蜓研究，但其大學生活與通勤方式也隨著記者會掀起熱議。

據日媒《週刊文春》報導，悠仁親王的成年儀式將於筑波舉行，這是自1985年秋篠宮親王成年禮以來，40年來首次有王室成員在當地舉行成人禮。筑波市因1985年世博會聞名，被視為日本重要的學術與研究中心，筑波大學更是當地學術重鎮。然而，悠仁親王的通勤問題引發討論。據宮內廳說法，他將從東京赤坂的住所每日往返筑波，單程約70公里，來回需3小時，對學業與安全皆是一大挑戰。

然而，筑波大學是住宿型大學，筑波大學校方也曾表示希望悠仁親王能夠住校，但這項提議遭到普遍質疑。據報導，筑波大學宿舍的進出管理過去相對鬆散，因此擁有特殊身份的王室成員與數百名一般學生共住一棟宿舍，恐難確保安全。報導稱，即使後續增強安全措施，仍難以提供與東京赤坂禦用地相同等級的保護。此外，住宿環境簡單，過去甚至缺乏網路和冷氣，對王室成員而言並不適合。

由於住校計畫不切實際，悠仁親王的通勤方式仍有待確定。考慮到通勤時間與維安問題，目前最可能的選擇是由專車接送，或另尋校園附近安全的居住處。相較之下，悠仁親王的姊姊真子公主與佳子公主在國際基督教大學（ICU）就讀時，選擇在警視廳與皇宮警察護衛下搭乘大眾運輸，相對親民，不過當時2位公主的通勤距離相對較短，因此悠仁親王若搭乘筑波快線（TX）通勤，勢必需要更高規格的安保措施。

此外，筑波市作為日本科技與學術發展的核心地帶，也曾因「筑波綜合症」問題受到關注。過去曾有學者指出，這座高度同質化的人工城市，因缺乏多元文化交流，使居民易感孤立與壓力，甚至發生多起研究人員自殺事件。儘管如今筑波市發展已趨成熟，但針對悠仁親王的安全問題，外界仍對茨城縣警方能否妥善應對抱持疑問。隨著悠仁親王大學生活的展開，如何確保皇族成員的安全與生活品質，仍將是外界持續關注的焦點。