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社會 社會焦點 保障人權

警凌晨開道助送醫！心臟病男急診還挑醫院　還要「裝嚴重一點」

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化縣警局莿桐派出所3日凌晨1時許接獲1名男子報案，稱朋友心臟不適需緊急就醫，請求警方協助開道送醫，在警方協助下僅花3分鐘即抵達秀傳醫院急診室。沒想到事後該男子車內行車紀錄器曝光，他竟在途中要友人「裝嚴重一點」，抵達秀傳醫院時，還按喇叭說：「不是這裡啦，哥我要去彰基。」引爆網友怒火。

▲▼彰化警開道協助民眾就醫，沒想到病患還挑醫院引發網友怒火。 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲彰化警開道協助民眾就醫，沒想到民眾還挑醫院引發網友怒火。（圖／翻攝社會事新聞影音，下同）

根據行車紀錄器影片，當時車上一名男子說：「我從下午那時候就會痛，感覺有點喘不上去，大口喘氣就又會痛。」之後員警駕駛巡邏車鳴笛示警，引導駕駛到醫院途中，後座1名女子就驚呼：「警車還可以這樣喔？」男子即回答可以：「因為我離彰基太近了，不想叫救護車，我不是完全斷腳或馬上有生命危險」，接著另名男子竟脫口：「你要裝一下很痛苦，我是剛才跟他（員警）說你很緊急。」

▲▼彰化警開道協助民眾就醫，沒想到病患還挑醫院引發網友怒火。 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

怎料，警車引導駕駛抵達秀傳醫院急診室時，後座男子突然大喊「不是這裡！不是這裡！哥！彰基啊哥」、「不是這裡啦，哥我要去彰基。」影片曝光後，讓網友痛批，該男子在緊急情況還挑醫院，根本是浪費社會資源。

影片中的駕駛賴姓男子受訪表示，朋友楊男是真的心臟不舒服，沒有裝病，當時說「裝嚴重一點」只是玩笑話，「只是講講而已，當時他人真的不說服」，他解釋當時因為時間太晚，楊男擔心叫救護車會吵到家人，才找人開車送他去醫院就醫，同車的女生是楊男的女友。

▲▼彰化警開道協助民眾就醫，沒想到病患還挑醫院引發網友怒火。 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

對此，莿桐派出所表示，本於為民服務及人道救援的立場，同仁駕駛巡邏車，鳴笛示警開道協助就醫，僅花費3分鐘，即抵達距離最近的彰化秀傳醫院就醫。同時提醒民眾，如有身體不適，需要緊急救護，應立即撥打119向救護人員尋求協助，把握黃金救援時間，以提升救護成效。

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