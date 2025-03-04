礦產協議還沒破局！　川普：澤倫斯基應該「再更感激一點」

▲澤倫斯基2月28日與川普會面，結果雙方爆發激烈爭執。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基3日表示，他寄望美國的支持，來協助終結烏俄戰爭。美國總統川普（Donald Trump）則說，美烏礦產協議還沒破局，但澤倫斯基應該要表現得「更感激一點」。

根據CNN報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，目前已展開「談判與其他行動」，以促進戰爭結束，「我們正與美國及歐洲夥伴共同努力，非常希望能獲得美方的支持，走向和平之路。和平越快實現越好。」

「我們必須讓外交談判變得更有實質意義，盡可能加快終結這場戰爭的進程。」澤倫斯基強調，「我們需要真正的和平，而最渴望和平的就是烏克蘭人民，因為戰爭正在摧毀我們的城鎮與家園，奪走我們的人民，我們必須終結戰爭，並確保安全。」

川普接受訪問時指出，他不認為美方爭取獲得烏克蘭稀土礦產開採權的投資協議已經破局，「我不認為（這筆交易）已經沒希望了。我覺得，這對我們來說是個很棒的交易。」

川普將於當地時間4日在國會參眾兩院聯席會議發表演說，而他也向記者表示，關於礦產協議的後續，將於會議上給出答案。

此外，川普也被問到，烏克蘭領導人需要做些什麼，才能讓美方重新啟動談判。他回應，「我只是覺得，他應該表現得更感激一點，畢竟美國一直無論順境逆境都支持著他們。」