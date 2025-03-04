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澤倫斯基估「戰爭結束還很遠」　川普又開罵：這人根本不想要和平

▲川普不願批評侵略者普丁，卻處處斥責澤倫斯基。（圖／路透）

▲川普不願批評侵略者普丁，卻處處斥責澤倫斯基。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近日表示，與俄羅斯達成和平協議的可能性仍「遙遙無期」，此番言論再度引發美國總統川普（Donald Trump）強烈不滿。川普在社群媒體上怒批，「美國不會再容忍這種情況太久」，並指責澤倫斯基根本不想和平。

倫敦2日舉行的烏克蘭安全峰會由英國首相施凱爾（Keir Starmer）主持，會後歐洲領袖達成一項四點計畫，承諾在烏俄和平協議達成後，確保烏克蘭的防衛安全。然而，川普對此計畫持懷疑態度，並對澤倫斯基的發言表達不滿，「這恐怕不是展現對抗俄羅斯的最佳方式，他們到底在想什麼？」

這場峰會的主要目的是展示歐美對烏克蘭的支持，並試圖縮小西方國家在烏克蘭問題上的分歧。英、法兩國強調正積極推動歐洲主導的解決方案，希望能減少對美國的依賴。澤倫斯基則在會後表示，烏克蘭與俄羅斯的和平協議「仍然遙不可及」，但他仍對美國的長期支持保持信心，「我相信烏克蘭與美國擁有足夠強大的夥伴關係。」

然而，川普於3日再次發文，強調澤倫斯基的言論證明他根本無意推動和平進程，並暗示美國的支持可能不會無限期持續，「這是澤倫斯基能發表的最糟糕聲明！美國不會再容忍這種情況太久！我之前就說過，這個人不想要和平，只因為他還有美國的支持。」

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