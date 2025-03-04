獨／莎莎來過！台中超人氣夯店「越南法國麵包」遭縱火　機車燒毀

記者許權毅／台中報導

台中市異國美食名店「越南法國麵包工藝」騎樓今（4）日凌晨4時許傳出火警，現場一輛機車受燒。警消追查發現，一名男子點火後落跑，警方已鎖定身分，朝放火等罪偵辦。受害車主為法國麵包店阮姓員工，今早先來進行前置作業，卻無端遇到火燒車，相當無奈，也強調自己平常跟人無冤無仇。

▲台中「越南法國麵包工藝」今日凌晨店前遭人縱火。（圖／記者許權毅攝）



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今日10時許，消防局火調人員到場勘查，可見該輛機車車頭、後照鏡處燒到融化，安全帽也被燒到精光。一旁店家招牌處，可見遭燒熔的機車殘渣，一點一點黑色物質沾染在紅色招牌上。

▲▼消防局今日10時許到場火調。（圖／記者許權毅攝）



初步了解，該涉案男從台灣大道、三民路口開始走，持不明物點火後，隨意朝四處點燃，阮男的機車被點燃，眾人發現異狀後，趕緊出來滅火，才沒釀嚴重災害。

附近民眾查看監視器，發現今日約4時30分左右時，有不明黑影在該處徘徊，不久機車就冒出陣陣煙霧。有目擊民眾說，聽到聲響後出來查看，才發現機車燒了，先前同路段也有雜物被點火燃燒。

▲▼附近民眾指出，今日4時許機車冒出火煙。（圖／記者許權毅攝）



第一警分局表示，經調閱監視器後，發現4時23分左右有男子在該處徘徊，機車產生火光後，附近民眾發現後緊急撲滅，警方已經掌握涉案人影像，正積極追查男子身分，以釐清案情，全案朝放火、公共危險等罪嫌偵辦。

台中越南法國麵包工藝是在地名店，在第二市場商圈中算是超人氣美食。包含台中市長盧秀燕、藝人莎莎等各大美食節目都曾造訪，近年受短影音風潮興起，年輕族群又慕名而來。