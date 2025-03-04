遭周刊爆傳私照聊色！凌濤喊告 　「我拿過9次勝訴司法戰沒輸過」

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／攝影中心攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨桃園市議員凌濤今（4日）被爆涉性騷擾、對婚姻不忠，還傳私密影像給他人、向對方索色照等。凌濤出面怒斥周刊抹黑、爛劇本，已經請他的金牌律師蒐證所有的內容，這過程中蒐證完成後，就交由律師做最精準的判斷，針對所有扭曲引用跟不實說法來提告，「我已經拿過去9次的勝訴來告訴大家，司法戰凌濤沒有輸過，這次我也要正面跟大家報告」。

凌濤表示，又來了，半年前他在這裡回應鏡周刊寫「星巴克逛街5分鐘耍官威的新聞」，那則新聞裡面沒有任何人具名，從外交部官員到正國會要角通通是匿名，可以寫這麼大的文章登上封面。

凌濤表示，6個月內第二次上封面，真的是非常高規格的禮遇，「不好意思，上次我直球對決，我這次也直球對決，來幾次配合綠營的操作，我都會直球對決」。

凌濤說，這幾天，台積電可能變美積電，吳沛憶跟吳思瑤的雙吳連署站突破3000多份，讓他們非常緊張；過去10週他左打林右昌、右殺海科館館長，再檢驗莊競程、吳音寧一直到林靜儀還有邱泰源，「讓民進黨感受到痛了嗎？會痛就好，我還會繼續打」。

凌濤表示，他不會因為今天鏡周刊寫了他星巴克、寫了根本是捏造的對話紀錄，而要對他做人格抹殺毀滅，「放馬過來，我一定會正面迎擊、繼續檢驗」。他還酸，鏡周刊是不是跟正國會系統太好了？正國會跑到帛琉，中辦執行長莊競程沒有履行責任被他點名，受重傷後回來請鏡周刊修理回來，這是正國會的態度嗎？這是一個媒體配合民進黨派系操作的態度嗎？

針對此事，凌濤說，過去民進黨告他9次，民進黨通通敗訴，「我已經請我個人的金牌律師蒐證，今天下午的政論節目、側翼粉專，全部蒐證，若有引用不實扭曲或任何超出評論範圍的內容，通通蒐證提告，這就是我們對於鏡週刊今天捏造故事的回應」。

凌濤說，已經請他的金牌律師蒐證所有的內容，這過程中蒐證完成後，就交由律師做最精準的判斷，針對所有扭曲引用跟不實說法來提告，「我已經拿過去9次的勝訴來告訴大家，司法戰凌濤沒有輸過，這次我也要正面跟大家報告」。