向葉老師、社會大眾致歉！　傅崐萁盼「紛擾一切到我為止、概括承受」

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨花蓮縣黨部2日舉辦活動，但過程中，國民黨團總召傅崐萁遭到曾獲師譯獎的退休女老師「葉霸」葉春蓮嗆聲通匪，事後遭到強行架離現場，引起輿論譁然，對此，傅崐萁今（4日）表示，造成的這些紛紛擾擾，自己跟葉老師與社會大眾再次的致歉，一切到傅崐萁為止，傅崐萁概括承受，雖然不是自己舉辦的活動，但是希望到此為止。

傅崐萁表示，這幾天國民黨辦了1個國父逝世百年紀念日以及問政說明會，一個很單純的內部的會議，卻造成社會大眾關注，先跟社會大眾表示誠摯感謝，大家一起關心社會上所有的脈動，造成的這些紛紛擾擾，自己也跟社會大眾再次的致歉。

傅崐萁表示，對於葉老師當時進入會場，出場時跟志工有些紛擾，無論誰對誰錯，不要講任何是是非非，一切到傅崐萁為止，傅崐萁概括承受，雖然不是自己舉辦的活動，但是希望到此為止。

傅崐萁指出，畢竟葉老師過去在花蓮教育界有相當長的服務，大家對老師都非常非常敬重，當時在現場大家都不知道她是葉老師，對於她在教育界、對花蓮甚至全國的貢獻，大家都深表敬意，也對葉老師感到的紛擾，向她表示誠摯歉意。

傅崐萁認為，希望社會大眾對退休老師的尊敬，不是放煙火式的就過去了，應該要長期關心退休老師、軍公教人員，他們一生奉獻給國家，退休後是否能安養終老，但民進黨政府背信棄義、毀約承諾，同時違反日內瓦、聯合國等公約，對於溯及既往、違反信賴保護原則，讓所有退休老師沒辦法安養終老，國民黨會肩負責任，堅持立場，恢復軍公教人員應有待遇、榮譽及年金。

最後，傅崐萁強調，希望大家銘記教師的偉大，國民黨力主928教師節應該恢復成為國定假日，讓所有在職的老師能夠好好休息，國民黨會在這個民生會期會全力推動回復過去被民進黨沒收的假期，包括行憲紀念日、51勞動節、台灣光復節。