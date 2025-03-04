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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

凌濤被爆露鳥怒嗆綠派系操作　正國會不忍了要告：以證清白

▲▼凌濤國民黨中央新媒體中心外，接受聯訪。（圖／攝影中心攝）

▲凌濤被爆涉性騷擾、對婚姻不忠，還傳私密影像給他人。（圖／攝影中心攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨桃園市議員凌濤今（4日）被爆涉性騷擾、對婚姻不忠，還傳私密影像給他人、向對方索色照等。凌濤今出面駁斥，指週刊故事皆為捏造、爛劇本，這種內容還有社會大眾看不清是民進黨側翼的捏造手法？凌濤更直指是民進黨派系正國會操作。對此，正國會稍早發出聲明表示，民意代表受公眾檢視應自行說明取得社會大眾信任，不應混淆視聽，正國會將提告以證清白，讓相關事證交由司法公開、公正審理、勘驗相關證據以正視聽。

對於週刊爆料，凌濤今出面駁斥，指周刊故事皆為捏造、爛劇本，「看起來鏡週刊捏造的內容對話很愉快，結果8年後變成不愉快，只因為我打了曹興誠、支持BNT疫苗？這根本天方夜譚邏輯不成立」整個鏡週刊的故事是捏造的，「我也歡迎，這個F先生就直接站出來具名，不要匿名還說在國外，這什麼樣的爛劇本？」

國民黨則回應，這段時間凌濤多次檢驗民進黨政府弊案、直指痛點，民進黨欲除之而後快，才意圖與特定媒體配合，半年內2度以週刊封面潑髒水、毀人名譽方式，打擊政敵，在台灣政壇內製造寒蟬效應，遂行其不義之政治目的。

針對國民黨桃園市議員凌濤遭媒體報導性騷他人並指涉週刊配合正國會操作一事，正國會發出聲明表示，此事為子虛烏有，民意代表受公眾檢視應自行說明取得社會大眾信任，不應混淆視聽做政治操作，正國會將提告以證清白，讓相關事證交由司法公開、公正審理、勘驗相關證據以正視聽。

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