現身力挺藍青年罷免吳沛憶　趙少康喊話黨中央給資源、否則等挨打

▲罷免立委吳沛憶青年志工團4日於萬華國光市場前擺攤聯署，中廣前董事長趙少康前來為罷免團體加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免烽火連天，國民黨不僅32位藍委罷免案第一階段達標，自家青年軍發起的以罷制罷行動更是受挫。對此，前中廣董事長趙少康今（4日）表示，人家已經通過32個罷免案一階，國民黨卻1個都沒有通過，如果最後真的沒有通過，會被民進黨笑死，什麼以戰制戰、以罷制罷，就等著挨打吧。他也認為，黨中央若以為民進黨沒有介入，那就是犯傻了，國民黨當然應該提供資源，幫忙連署用的資源不會太多，年輕人連署罷免充滿鬥志，應該要幫助他們。

趙少康今日率領多位民代前往吳沛憶罷免連署站聲援，他表示，今天來這裡主要是為發動連署的藍營年輕朋友加油打氣，民進黨可以說是動員了府院黨所有的力量，柯建銘自己招了，去年二月已經跟總統賴清德與行政院長卓榮泰幾個人商量展開大罷免，就是不服輸、不承認選舉結果。

趙少康表示，同樣都是去年1月13日選的結果，賴清德總統做得好好的，這些立委就要被罷免，是什麼意思？這是反民主，完全不民主，全世界沒有一個國家是這樣做的。

趙少康直言，民進黨的府院黨力量是很大的，罷團號稱是民間團體，但哪是民間團體？經費哪裡來的？到處設攤都是要錢的，像是藍營青年的滿志剛、劉思吟在中正萬華連找一個固定連署罷免的地方都找不到，他們沒有資源，只能用快閃的方式，當然比較不容易連署。

趙少康說，還有10天補件時間，呼籲大家踴躍連署，講了半天沒有用，只有選區民眾連署才是最重要的，今天透過媒體讓選區公民知道要趕快來連署，不連署就達不到以戰制戰。

趙少康再說，人家已經通過32個罷免案一階，國民黨卻1個都沒有通過，如果到最後真的沒有通過，會被民進黨笑死，什麼以戰制戰、以罷制罷，就等著挨打吧，今天跟著很多民意代表來，就是幫藍營青年軍打氣，希望可以堅持到最後一刻，如果一階都達不到門檻，還談什麼二階，等於是自動繳械，會被人家笑掉大牙。

被問到「國民黨發動罷免進度不順」，趙少康說，如果一個都沒通過、或者通過很少，不用說什麼2026、2028，連現在立法院都過不了，真的會笑死人，綠營選票只有40%，藍白有60%，呼籲民眾黨也加入支持。如果最後一個都過不了或是很少人過，簡直不可思議，只要宣傳夠、部署夠、組織夠強，怎麼會動員不到？

趙少康直言，罷免一階連署3000人的目標，一個議員的力量就夠了，如果國民黨中央真的以為民進黨的府院黨都沒有介入罷免，那真是大笑話，民進黨哪是只靠人民團體？人民團體哪有這樣的力量？哪有這樣的資源金錢？

趙少康表示，黨中央可能真的以為民進黨沒有介入，真的都是民間團體，所以覺得民進黨沒介入自己也不介入，但這樣就是犯傻了，國民黨當然應該提供資源，幫忙連署用的資源不會太多，年輕人連署罷免充滿鬥志，應該要幫助他們。

被問到「站出來挺罷免是為了選黨主席」？趙少康表示，自己沒有想到這個問題，現在人家要罷免你就要反罷免，這是沒辦法的事情，國民黨一直都是被動，並不是主動，像是葉元之1月當選2月就要被罷免，總預算案只是罷免的藉口，民進黨早就開始連署罷免了，跟總預算有什麼關係？柯建銘不出來協商，只是累積罵本而已。

被問到「凌濤遭週刊爆料」，趙少康表示，有可能是轉移焦點，不過到底是怎麼樣？現在AI可能都很發達，就把事情查個清楚吧，但基本上在這個時機爆出也是很詭異。

趙少康強調，也會到其他縣市聲援罷免連署嗎？自己會看狀況，基本上一個一個來，台北市罷免吳思瑤跟吳沛憶機會滿大的，如果一階連署都沒過，是很可惜的。

▼罷免立委吳沛憶青年志工團4日於萬華國光市場前擺攤聯署。（圖／記者湯興漢攝）