嘆台積電技術恐不保、川普只看利益　趙少康：賴清德不要變賴倫斯基

記者郭運興／台北報導

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。對此，前中廣董事長趙少康今（4日）直言，台灣的死活川普哪有管，賴清德一心抱美國大腿，但美國根本看不起你，說什麼國防預算增加GDP3 %，但川普哪看在眼裡？在川普眼裡只有利益，賴清德真的不要變成賴倫斯基，一心抱美國大腿，今日的烏克蘭就是明日的台灣。

▲罷免立委吳沛憶青年志工團4日於萬華國光市場前擺攤聯署，中廣前董事長趙少康前來為罷免團體加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

趙少康今日受訪表示，原來說先進製程會留在台灣、原來說不會這麼快要等到2028才會有二奈米赴美、研發都會在台灣，結果現在都提前，魏哲家也同意在美國設研發實驗室了，技術可能不保了。

趙少康表示，而且川普今天講那個什麼話？「半導體在美國生產，對美國很有優勢」，所以川普哪有管到台灣，只管到美國有沒有優勢，台灣的死活川普哪有管，賴清德一心抱美國大腿，百分之百聽美國的話，但美國根本看不起你，說什麼國防預算增加GDP3 %、到美國去買一些東西，但川普哪看在眼裡？根本討好不了，墨西哥派了一萬個軍人、花這麼多錢在邊界抓毒品走私，川普照漲關稅，在川普眼裡只有利益。

趙少康強調，所以賴清德要讓台灣能夠重視自己利益，而不是重視美國利益，不是去抱美國大腿，賴清德真的不要變成賴倫斯基，大家真的不要以為今天的烏克蘭不會變成明天的台灣，如果一不小心，兩岸不能夠和平相處，一心去挑釁、一心抱美國大腿，今日的烏克蘭就是明日的台灣。

▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）