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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喊話賴清德守護「護國神山」　馬英九憂心：賣了一個台積電就夠了嗎？

▲國民黨新任主席江啟臣宣示就職-馬英九（圖／記者周宸亘攝）

▲前總統馬英九（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。對此，前總統馬英九今（4日）呼籲，賴總統應立即守護有國安戰略重要意義的台積電，美國總統川普是商人出身，一切利益至上，以為賣了一個台積電就夠了嗎？之後還要再賣什麼，還有什麼可以賣？

馬英九表示，自己看到媒體報導，美國要求台積電公司赴美投資千億美元，包括先進封裝設施與研發中心都在內，國人擔心「護國神山」要被搬走了，這是重大的國家安全危機，對國人的信心、兩岸關係與未來台灣在地緣政治的位置，都有重大負面影響。

馬英九表示，但他至今看不到賴清德總統重視這個問題。相反的，賴清德卻熱衷於投入「大罷免」在野黨立委，以及在二二八談話中，藉由攻擊蔣中正前總統，進行仇恨動員，撕裂國人情感。

馬英九指出，尤其是賴總統在今年二二八當天，將二二八事件發生的原因，歸咎於「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行」。就連親綠學者都說，二二八事件發生於1947年，國共內戰大敗則是1949年，兩者有明顯時間差，賴總統的說法，嚴重忽略了事件的複雜性。

馬英九強調，自己奉勸賴總統，如果連基本歷史事實都搞不清楚，怎麼可以用國家元首之尊，對前任總統與在野黨發動如此猛烈的政治攻擊？二二八事件歷經多任政府認錯、道歉、補償，為何要讓好不容易弭平的族群與歷史傷口再次撕裂？國家元首不思努力團結，反而大動作分裂國人與國家，居心何在？

馬英九說，台灣正在面臨更嚴重的危機，俄烏戰爭3年，烏克蘭處境有目共睹；現更傳出因談判破局，美國擬切斷對烏克蘭的所有軍援，連綠營內部都在擔心，「今日烏克蘭，明日台灣」會不會成為事實。

馬英九再說，對此，賴總統有拿出任何因應之道嗎？還是以為把「護國神山」賣給美國當作繳保護費，就可以高枕無憂繼續對外喊台獨對內搞對抗嗎？不要忘了，美國總統川普是商人出身，一切利益至上，賣了一個台積電就夠了嗎？之後還要再賣什麼，還有什麼可以賣？

最後，馬英九鄭重呼籲，賴總統既然身為中華民國總統，就要誠誠懇懇恪守中華民國憲法，負起中華民國總統依據憲法應有的責任，守護有國安戰略重要意義的台積電，停止內耗空轉的大罷免行動。抗中無法保台，團結才能讓台灣前進，有效因應當前國際變局，否則，賴總統將愧對憲法與國人的付託，更嚴重傷害台灣利益。

▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

▲▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

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