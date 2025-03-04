遭爆婚外傳色照　凌濤批爛劇本：昔對話愉快、今因「打曹興誠變不愉快」？

▲國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤。（圖／攝影中心攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨桃園市議員凌濤今（4日）被爆涉性騷擾、對婚姻不忠，還傳私密影像給他人、向對方索色照等。凌濤今出面駁斥，指周刊故事皆為捏造、爛劇本，他並反諷說，「看起來鏡周刊捏造的內容對話很愉快，結果8年後變成不愉快，只因為我打了曹興誠、支持BNT疫苗？這根本天方夜譚邏輯不成立」，如果這種內容還有社會大眾看不清是民進黨側翼的捏造手法，基本上大家都在檢驗。

凌濤說，整個鏡周刊的故事是捏造的，「我也歡迎，如果這個F先生你要出來，就直接站出來具名，不要匿名還說你在國外，這是什麼樣的爛劇本？」

凌濤指出，鏡周刊捏造的內容竟然寫說，8年前、2017年，當時他還在美國當學生、沒有任何公職黨職，其中一個當事人說擔心被他告所以沒有提告，如今8年後他選上公職、有個人的律師，現在不怕告？

凌濤還說，過去在對話過程中，「看起來鏡周刊捏造的內容對話很愉快，結果8年後變成不愉快，只因為我打了曹興誠、支持BNT疫苗？這根本天方夜譚邏輯不成立」，如果這種內容還有社會大眾看不清是民進黨側翼的捏造手法，基本上大家都在檢驗。

接著凌濤說，剛才也提到，已經請他的金牌律師蒐證所有的內容，這過程中蒐證完成後，就交由律師做最精準的判斷，針對所有扭曲引用跟不實說法來提告，「我已經拿過去9次的勝訴來告訴大家，司法戰凌濤沒有輸過，這次我也要正面跟大家報告」。

有記者提問，F是否為「先生」？凌濤說，F不管是先生還是女士，鏡周刊今天捏造這個人，要做任何影射他都應該要站出來說明，「不要造謠、不要捏造故事」。凌濤強調，法律程序是不可免的，大家看到的是從星巴克到這次對話，都覺得鏡周刊是在秀下限嗎？