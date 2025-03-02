屏東女騎士筆電掉落遍尋不著　警3天後「轎車底下」找到

▲屏東察分局德協派出所警員鍾富升幫余女找到筆電 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

余姓女子騎機車返家，將筆電放在腳踏板不慎遺失，著急報警，屏東警分局員警獲報陪她往返並調閱監視器卻遍尋不著，警方鍥而不捨挨家挨戶往返找尋，3天後在一台自小客車底下找到，讓她欣喜若狂，相當感激。

屏東察分局德協派出所警員鍾富升日前接獲余姓女子報案稱，下班騎車回家時，放置在腳踏板上的筆電包不慎掉落，經熱心民眾提醒後才立即回頭尋找卻未有所獲，希望警方能夠協助。

鍾員獲報後，先陪同余女沿原途搜尋亦未發現，與報案人確認最後看到筆電包的時間與地點後，調閱沿途監視器畫面，然而歷經3天時間都無法確認遺失地點，但警方仍鍥而不捨地在可疑遺失地點周遭來回尋找，並挨家挨戶詢問，最終在某住家門前停放的自小客車下方發現該筆電。

原來當時筆電剛好掉落停放住戶家門前的自小客車車子底下，所以之前來回尋找時都沒能注意到。經通知領回遺失物的余女，非常感謝警方熱心服務的精神，讓她備感溫馨，離開時不忘與員警一同拍照留念。

分局長林明波表示，警察是最貼近民眾的基層公務員，為民服務是警方積極推動之目標，在民眾有困難時，警察會盡其所能給予關懷和協助，以同理心「把民眾小事當做大事來服務」，讓民眾能感受到警察的敬業與用心，展現出警察親民、愛民溫暖的一面。