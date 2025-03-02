　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東女騎士筆電掉落遍尋不著　警3天後「轎車底下」找到

▲屏東察分局德協派出所警員鍾富升幫余女找到筆電 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東察分局德協派出所警員鍾富升幫余女找到筆電 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

余姓女子騎機車返家，將筆電放在腳踏板不慎遺失，著急報警，屏東警分局員警獲報陪她往返並調閱監視器卻遍尋不著，警方鍥而不捨挨家挨戶往返找尋，3天後在一台自小客車底下找到，讓她欣喜若狂，相當感激。

屏東察分局德協派出所警員鍾富升日前接獲余姓女子報案稱，下班騎車回家時，放置在腳踏板上的筆電包不慎掉落，經熱心民眾提醒後才立即回頭尋找卻未有所獲，希望警方能夠協助。

鍾員獲報後，先陪同余女沿原途搜尋亦未發現，與報案人確認最後看到筆電包的時間與地點後，調閱沿途監視器畫面，然而歷經3天時間都無法確認遺失地點，但警方仍鍥而不捨地在可疑遺失地點周遭來回尋找，並挨家挨戶詢問，最終在某住家門前停放的自小客車下方發現該筆電。

原來當時筆電剛好掉落停放住戶家門前的自小客車車子底下，所以之前來回尋找時都沒能注意到。經通知領回遺失物的余女，非常感謝警方熱心服務的精神，讓她備感溫馨，離開時不忘與員警一同拍照留念。

分局長林明波表示，警察是最貼近民眾的基層公務員，為民服務是警方積極推動之目標，在民眾有困難時，警察會盡其所能給予關懷和協助，以同理心「把民眾小事當做大事來服務」，讓民眾能感受到警察的敬業與用心，展現出警察親民、愛民溫暖的一面。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 5594 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
瞄到同事7位數存款「ATM又見驚人一幕」！她愣：台灣人都這麼
早就與澤倫斯基結孽緣！　川普提「地獄筆電」算舊帳
方大同不只是歌手！　賈靜雯淚悼：陪伴我女兒的好作者
快訊／柯文哲解除禁見！　陳佩琪、柯美蘭「首度會面」
反罷免戰略曝光！藍急推民生法案　對失控不分區最嚴「祭停權」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化首見！水鹿疑覓食誤闖民宅受困　撞破圍籬脫逃

屏東男駕小貨車撞對向護欄2傷！疑疲勞駕駛　瞬撞第一視角曝

快訊／台中地政局長吳存金遭檢調搜索　百萬元交保

快訊／柯文哲解除禁見！陳佩琪、柯美蘭「首度會面」　時間僅8分鐘

台中27歲男醉倒路邊！「背50萬現金」鈔票掉一地　身分曝光

桃園嬤獨自返屏東祭拜家人　倒臥香蕉園…里港警急救援

屏東女騎士筆電掉落遍尋不著　警3天後「轎車底下」找到

台中死亡車禍！35歲男「閃紅燈沒停」遭撞翻不治　驚悚瞬間曝

女老闆約砲遇到恐怖情人　個資全遭PO網

高雄碎屍魔「鐵鎚驗出兄嫂DNA」　疑殺人兇器

【當你親爸撞臉黃仁勳】下車瞬間差點以為本人XD

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

#方大同 「抗病5年」離世！ 享年41歲

史上第一人拒絕結尾妖精！　GD害羞狂躲鏡頭

好友方大同病逝...　 鄧紫棋演唱會哭了

方大同41歲離世　作品都超經典...〈愛愛愛〉〈三人遊〉〈特別的人〉

【是在戴鼻導管？】丈母娘幫戴項鍊沒喬好　女婿慘遭勾鼻滿臉懷疑人生XD

曳引車紅燈急煞灑廢土！　4車5人打滑慘摔畫面曝

傳澤倫斯基被趕出白宮！　川普怒喊：沒有美國你什麼都沒有

方大同抗病5年離世！享年41歲　最後發文留消瘦身影..8天後去世

彰化首見！水鹿疑覓食誤闖民宅受困　撞破圍籬脫逃

屏東男駕小貨車撞對向護欄2傷！疑疲勞駕駛　瞬撞第一視角曝

快訊／台中地政局長吳存金遭檢調搜索　百萬元交保

快訊／柯文哲解除禁見！陳佩琪、柯美蘭「首度會面」　時間僅8分鐘

台中27歲男醉倒路邊！「背50萬現金」鈔票掉一地　身分曝光

桃園嬤獨自返屏東祭拜家人　倒臥香蕉園…里港警急救援

屏東女騎士筆電掉落遍尋不著　警3天後「轎車底下」找到

台中死亡車禍！35歲男「閃紅燈沒停」遭撞翻不治　驚悚瞬間曝

女老闆約砲遇到恐怖情人　個資全遭PO網

高雄碎屍魔「鐵鎚驗出兄嫂DNA」　疑殺人兇器

叫Uber發現司機是型男港星！「開BMW評分極高」…沈震軒認了吐心聲

方大同哪首歌最經典？網淚一片「必聽3首」：根本神作

手殘族必看！iPhone輸錯密碼「太多次」被鎖住　解救方法曝光

彰化首見！水鹿疑覓食誤闖民宅受困　撞破圍籬脫逃

「日本第一星空之鄉」春日必訪！小林市4大賞花地　櫻花隧道美炸

官方特放多賢《那些年》爆哭片段！　首挑戰演技令網驚嘆：演得很好

屏東男駕小貨車撞對向護欄2傷！疑疲勞駕駛　瞬撞第一視角曝

恩比德報銷但膝傷沒惡化？　七六人主帥：時好時壞一直在波動

「大武山下小奧運」六堆運動會登場　內埔警防詐宣導

陸2024年碳強度僅降3.4%　未達官方目標

好友方大同病逝...　 鄧紫棋演唱會哭了

社會熱門新聞

台中妹慶生遭撿屍！起床衣服全消失

冤保母向「鳳梨+勾惡+彫博」求償！結果曝

104歲阿嬤坐輪椅遭撞飛死亡

5歲童驗出565倍K他命　竟是毒母同房狂吸

新竹女登山跌落邊坡　找出口二度滑落亡

台中死亡車禍！驚悚撞擊瞬間曝

高雄碎屍魔「鐵鎚驗出兄嫂DNA」　疑殺人兇器

快訊／柯文哲解除禁見！陳佩琪、柯美蘭「今首度會面」

台中男醉倒路邊「背50萬現金」　身分曝光

女老闆約砲遇到恐怖情人　個資全遭PO網

警證實「舊監視器」疑拍到張介宗棄屍

嘉義驚見長鬃山羊掛樹上慘死

新竹駕駛連撞多車　女騎士噴飛40m不治

棉被蓋頭強壓哄睡！新北嬰僵硬趴地3HRS身亡

更多熱門

相關新聞

擦撞砂石車　水泥車翻覆、駕駛受傷

擦撞砂石車　水泥車翻覆、駕駛受傷

陳姓男子駕駛水泥預拌車，行經屏東縣鹽埔鄉南華大橋欲轉進橋下防汛道路時，與林姓男子駕駛砂石車發生擦撞，陳男水泥預拌車翻覆受傷，林男則未受傷。里港警分局獲報處理，雙方均無飲酒情事，並已依規定成案調查，釐清責任歸屬。

屏東男逆撞護欄2傷　現場慘況曝

屏東男逆撞護欄2傷　現場慘況曝

害單車騎士拖行受傷　貨車司機慘了

害單車騎士拖行受傷　貨車司機慘了

屏東警連3天加強取締闖紅燈

屏東警連3天加強取締闖紅燈

「台灣祭—南國趴」登場　屏東警加強宣導

「台灣祭—南國趴」登場　屏東警加強宣導

關鍵字：

警方失物招領屏東感動幫助

讀者迴響

熱門新聞

不是流感！　醫「喉嚨很痛」快篩：真的猜中

台中妹慶生遭撿屍！起床衣服全消失

冤保母向「鳳梨+勾惡+彫博」求償！結果曝

方大同生前患氣胸頻繁入院　中醫營養師揭他2習慣病情加重

婚禮中大螢幕突放不雅照　新人崩潰怒告

墾丁大街晚間人潮爆滿！整條路滿滿都是頭

他露營驚見超粗鎖鏈蛇　網：來蹭熱度

明後天飆30度！下周二「暴力降溫10度」　濕冷4天降雨熱區曝

金價大跳水　「2原因」引拋售

方大同葬禮今舉行　最後遺言曝光

男友「小弟弟興奮只有7公分」　她：簡直完美

好友方大同病逝　鄧紫棋演唱會當眾淚崩

104歲阿嬤坐輪椅遭撞飛死亡

5歲童驗出565倍K他命　竟是毒母同房狂吸

高鐵228新招被讚爆！乘客：拜託以後都這樣

更多

最夯影音

更多

【當你親爸撞臉黃仁勳】下車瞬間差點以為本人XD

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

#方大同 「抗病5年」離世！ 享年41歲

史上第一人拒絕結尾妖精！　GD害羞狂躲鏡頭

好友方大同病逝...　 鄧紫棋演唱會哭了

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面