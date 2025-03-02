多時相號誌看不懂？屏東警一招教你走

▲多時相號誌看不懂，屏東警分局一招教你走 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

目前常有民眾表示號誌設置複雜，不知道何時才能走；而坊間更傳聞要數號誌是幾顆燈，屏東警分局表示，其實只要直觀分辨綠燈的「形狀」即可，「圓形綠燈」表示准許車輛直行或左、右轉，在無標誌標線禁制的狀況下皆可通行。而「箭頭綠燈」僅准許車輛依箭頭指示之方向行駛。

警方表示，在圓形綠燈的路口，車輛只要等候對向直行車通過就可以左轉，而在顯示直行、右轉箭頭綠燈的路口，則須等候左轉箭頭綠燈亮起才能左轉。

警方提醒駕駛人，車輛轉彎不依號誌指示行駛，依據道路交通管理處罰條例第48條第2款規定，可處新臺幣600-1,800元罰鍰。請用路人遵循道路標誌、標線、號誌指示行駛，共同營造更安全的交通環境。

屏東警分局說，由於屏東市仁愛路與公園路段日前於放學時間因家長接送學生造成停車亂象及交通壅塞情形，為改善此一狀況，副分局長吳思勤率第五組組長及轄區派出所所長日前前往拜訪屏東女中校長，共同研商學生上下課時段交通疏導事宜。

另屏東市公園路與仁愛路口、公園路與廣東路口，於尖峰時段車流量大，為有效舒緩車流，屏東縣政府警察局交通隊委請顧問公司設計多時相號誌，將轉彎車與直行車分流，車輛遵循燈號指示通行，以避免車流交會造成壅塞情形。