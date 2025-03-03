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眾神在身邊，幸運在眼前！寶島眼鏡X北港朝天宮聯名系列、款款過爐加持全新上市

▲▼寶島眼鏡X北港朝天宮聯名系列、款款過爐加持全新上市。（圖／ETtody資料照）

▲寶島眼鏡與北港朝天宮聯名推出神明IP過爐加持眼鏡，想為你的造型增加神級魅力！（圖／ETtoday資料照，下同）

消費中心／綜合報導

寶島眼鏡X北港朝天宮聯名款眼鏡　款款過爐加持～祈願達陣

想為你的造型增加「神級」魅力嗎？寶島眼鏡與2024全台香火最旺的北港朝天宮攜手合作，以6尊超人氣神明為靈感，精心設計出31款神明眼鏡，且每付都經過朝天宮過爐，幸運指數直接開外掛。想要一帆風順？必選「媽祖款」！想脫單就靠「月老款」幫你牽紅線；想考試順利、事業起飛？「文昌款」一定要入手！想發大財？「虎爺款」助你旺旺來，還有帥氣十足的「千里眼＋順風耳款」等，讓神明24小時守護你！全系列將在2025年3月1日與大家正式見面，必須第一時間衝門市搶頭香！
 

▲▼寶島眼鏡X北港朝天宮聯名系列、款款過爐加持全新上市。（圖／ETtody資料照）
▲寶島眼鏡與北港朝天宮攜手合作，以超人氣神明為靈感，精心設計出31款神明聯名眼鏡，款款過爐加持。

結合傳統與現代美學更耐看！31款眼鏡「神」元素讓你天天與神同行
寶島眼鏡X北港朝天宮聯名系列31款鏡框，完美結合傳統與現代美學，每款眼鏡都以精緻神明圖騰搭配極簡設計，從鏡框、鏡腳甚至鼻墊都有滿滿的神明IP巧思。

▲▼a寶島眼鏡X北港朝天宮聯名系列、款款過爐加持全新上市。（圖／ETtody資料照）

▲媽祖款搭配祥雲匯聚設計的鏡腳及鏡腳擲筊鑄件，萬事庇護。

▲▼a寶島眼鏡X北港朝天宮聯名系列、款款過爐加持全新上市。（圖／ETtody資料照）

▲月老款的粉色系鏡框有好氣色，鏡框有著心型鑄件與鏡腳紅線造型好吸睛。

經典主力「媽祖款」搭配祥雲匯聚設計的鏡腳及媽祖鑄件，萬事護守、庇佑戴上眼鏡之人。而媽祖的左右手「千里眼順風耳款」具搶眼的雷射雕刻以及Q版神像加持，讓大家戴上眼鏡耳聰目明、見微知著。「文昌帝君款」更是神來一筆～鏡腳上的筆桿細節超文青，加上文昌帝君鑄件，助攻考運事業順利。

▲▼寶島眼鏡X北港朝天宮聯名系列、款款過爐加持全新上市。（圖／ETtody資料照）

▲文昌帝君款神來一筆，鏡腳上的細節超文青。

▲▼a寶島眼鏡X北港朝天宮聯名系列、款款過爐加持全新上市。（圖／ETtody資料照）

▲虎爺款根本時下最夯的霸道總裁風格，招財之外還展現強烈的個人風格。

▲▼a寶島眼鏡X北港朝天宮聯名系列、款款過爐加持全新上市。（圖／ETtody資料照）

▲千里眼順風耳款具搶眼的雷射雕刻，讓大家戴上天天耳聰目明。

最吸睛的莫過於「月老款」啦！粉色系鏡框讓你有好氣色，鏡框有著心型鑄件與鏡腳紅線造型，更是一秒少女心噴發，甚至還有粉色心型鏡框超吸睛，戴上眼鏡讓你更快看清正緣。而「虎爺款」更有時下最夯的「霸道總裁」風格，半黑框半金邊直接帥瘋～鏡腳則採用招財進寶概念，設計騰雲及古銅錢圖案，加上虎爺鑄件加持，求財必應！

看完寶島眼鏡Ｘ北港朝天宮聯名系列的眾多用心且細膩的設計，是不是好想每款都想收集？款式涵蓋時下流行的各種框型，不管任何臉型、五官特色都能找到適合自己的眼鏡，再加上寶島眼鏡的專業服務，讓你戴上眼鏡瞬間享有神明的祝福加持，零距離貼身陪伴，天天都與神同行！

聯名配件大禮包加碼限量祈福御守　讓祝福寓意更完整

▲▼寶島眼鏡X北港朝天宮聯名系列、款款過爐加持全新上市。（圖／ETtody資料照）

▲入手新潮神明IP聯名設計系列眼鏡，限量加贈專屬聯名配件大禮包。

近期寶島眼鏡X北港朝天宮聯名系列祭出高CP值優惠！入手新潮神明IP聯名設計系列眼鏡，即享親民價格：1980元、2980元、3980元多重選擇！全系列不只每支鏡框皆有過爐加持，還能搭配精心設計專屬聯名配件大禮包，包含：如擲筊的筊型眼鏡包、Q版神明眼鏡布及限量神明祈福御守，讓你的每一天都被祝福環繞。

▲▼a寶島眼鏡X北港朝天宮聯名系列、款款過爐加持全新上市。（圖／ETtody資料照）

▲必須收刀擁有這款融合傳統與潮流的神級眼鏡，神明加持庇護今年一定順！

此外，凡下載寶島眼鏡APP，還能享受升級鏡片現折500元的限時優惠，讓你好運又好型！活動自2025年3月1日至6月30日，限量贈品錯過不再有，想要擁有這款融合傳統與潮流的神級眼鏡，動作一定要快！更多詳情請關注寶島眼鏡粉絲團或IG @formosa_optical，也歡迎蒞臨全台寶島眼鏡門市諮詢！

註：
1.寶島眼鏡X北港朝天宮聯名系列搭配活動鏡片為指定品牌薄型抗UV鏡片。
2.贈品數量有限，送完為止；共四款，隨機贈送乙枚，庫存依門市現場為準，商品顏色以實物為主，圖片僅供參考。
3.詳細活動辦法請洽門市人員，寶島眼鏡保有活動解釋與修改權利。

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