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台南古都國際半程馬拉松熱鬧開跑　黃偉哲各地跑者跑出健康

▲台南古都國際半程馬拉松，2日清晨於永華市政中心熱鬧起跑，台南市長黃偉哲親臨現場鳴笛，為所有選手加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南古都國際半程馬拉松，2日清晨於永華市政中心熱鬧起跑，台南市長黃偉哲親臨現場鳴笛，為所有選手加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的台南古都國際半程馬拉松，2日清晨於永華市政中心熱鬧起跑，台南市長黃偉哲親臨現場鳴笛，為所有選手加油打氣，歡迎全國熱愛跑步的跑友揮灑熱情汗水，盡情享受台南古都特色風貌，一起跑出健康。

▲台南古都國際半程馬拉松，2日清晨於永華市政中心熱鬧起跑，台南市長黃偉哲親臨現場鳴笛，為所有選手加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，歡迎跑者來參加古都馬，2日賽事的3組個組都蓄勢待發，加上天氣很好，沿途很多補給美食，讓跑者補充能量，希望大家跑出健康，邊品嚐美食、邊欣賞美景，創造跑場上的美好回憶。

▲台南古都國際半程馬拉松，2日清晨於永華市政中心熱鬧起跑，台南市長黃偉哲親臨現場鳴笛，為所有選手加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長也感謝台灣港務股份有限公司、台南市體育總會、贊助廠商、志工團隊及市民的支持，才能夠成就這場城市馬拉松活動。

▲台南古都國際半程馬拉松，2日清晨於永華市政中心熱鬧起跑，台南市長黃偉哲親臨現場鳴笛，為所有選手加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

體育局表示，台南古都國際半程馬拉松近年已成為南台灣極具指標性的路跑賽事，賽道沿線經過台南特色古蹟景點，並於賽道補給站提供龍蝦、烤雞、豬腳、蜂蜜滷味、豆花、霜淇淋及現打果汁等多樣特色美食小吃，為跑者補充能量，讓跑友能一邊享受運動的樂趣，也能品嚐美食，幸福滿載而歸。

▲台南古都國際半程馬拉松，2日清晨於永華市政中心熱鬧起跑，台南市長黃偉哲親臨現場鳴笛，為所有選手加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本屆賽事共分為半程馬拉松組(21.0975km)、路跑組(10km)及健康休閒組(5km)共3個組別，總計有2萬4,105名跑者參賽，其中還有來自44個外國國家共498名外籍選手參加，台南的友誼市-日本山口縣也特別提供這次半程馬拉松冠軍加碼禮品，半馬組男子組及女子組冠軍可獲得山口縣工藝品-大内塗菓子鉢及萩焼，以及富有日本特色的環保袋、束口袋，展現台南與國際的友好情誼。

▲台南古都國際半程馬拉松，2日清晨於永華市政中心熱鬧起跑，台南市長黃偉哲親臨現場鳴笛，為所有選手加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

體育局指出，台南古都國際半程馬拉松具有全台灣文化景點密度最高、獨家港區景色的賽道及豐盛美食等特色，賽事貼心規劃摩曼頓專業配速列車、豐盛美食補給、專業救護團隊、熱情加油團，跑者完賽後更可獲得印有古都馬代表LOGO象徵平安福氣的銅錢餅。

▲台南古都國際半程馬拉松，2日清晨於永華市政中心熱鬧起跑，台南市長黃偉哲親臨現場鳴笛，為所有選手加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

來自台中的阮小姐表示，這是她第一次來古都馬拉松，帶小孩來參與健康休閒組5公里，這次剛好遇到連假，因此全家人一起來台南旅遊，吃牛肉湯、鍋燒意麵等在地美食，享受古都的美好。

體育局表示，台南市也將於今年4月19日至24日舉辦114年全國中等學校運動會，賽會籌備工作緊鑼密鼓展開中，繼112全國運動會後台南市延續運動賽會熱力，歡迎全台選手一起來台南作客。

▲台南古都國際半程馬拉松，2日清晨於永華市政中心熱鬧起跑，台南市長黃偉哲親臨現場鳴笛，為所有選手加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2日貴賓雲集，包含立委林俊憲、陳亭妃及市議員沈震東、許至椿、林冠維、朱正軒、INGAY TALI穎艾達利、陳怡珍等皆到場共襄盛舉。

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