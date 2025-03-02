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13歲國中生疑遭霸凌猝死！南檢3／3解剖相驗　釐清餵毒疑雲

▲台南市副市長葉澤山率教育局長鄭新輝、死者就讀國中校長、白河分局長施宇峰等人出面說明初步處理情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南一名13歲國中生猝死，家屬指控兒子疑似遭霸凌餵毒，死者就讀國中校長等人出面說明初步處理情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、吳佩蓁／台南報導

台南一名13歲國中生上月24日突痙攣猝死，死者母親指控醫師抽血檢查時，發現兒子體內有毒藥物中毒反應，懷疑兒子在校遭霸凌餵毒，引起社會譁然。對此，台南地檢署為釐清國中生確切死因，將於3日上午10時進行解剖相驗，預計1個月後法醫報告才會出爐，至於死者生前是否被餵毒仍待進一步調查釐清。

▲台南市副市長葉澤山率教育局長鄭新輝、死者就讀國中校長、白河分局長施宇峰等人出面說明初步處理情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲校方還原事件處理經過。（圖／記者林東良翻攝）

回顧全案，死者母親近日在臉書發文控訴，稱上月24日凌晨3時許兒子突然發生痙攣，立刻送到醫院急診，但仍於當天上午8時許宣告不治，死亡原因不明，但醫師抽血檢查時，發現兒子體內有毒藥物中毒反應，且有其他學生出面指證，兒子在學校長期受到同學霸凌，甚至被帶到廁所強迫餵食毒品咖啡包。

事件曝光後震驚社會，校方緊急發布5點聲明，強調該名學生自20日起就請假在家休息，沒想到卻因身體不適，送醫後不幸離世，對此深感哀痛，校方已經主動完成校安與社政通報，同時依照規定受理家長申請疑似霸凌案件並啟動調查，學校也會全力配合檢調調查，在尚未釐清真相之前，希望外界不要穿鑿附會，增加不必要的困擾與傷害，也希望司法能早日釐清調查結果。

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