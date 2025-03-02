愛不停歇！　台南做工行善團228連假持續修繕讓愛不打烊

▲台南市勞工局「做工行善團」，持續為弱勢族群創造更多福祉。本週志工們前往南區、柳營區及楠西區施工，228連假期間也不停歇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」，積極落實市長黃偉哲「希望家園」的施政目標。透過做工行善團的修繕行動，希望讓每個家庭都能感受到溫暖與關懷，持續為弱勢族群創造更多福祉。本週志工們前往南區、柳營區及楠西區施工，228連假期間也不停歇。

3/2志工前往柳營區及楠西區服務，持續進行修繕，案主滿懷感激地感謝市府與志工的無私幫助，修繕過程中處處洋溢著溫馨與感動，讓人深受觸動。

柳營區連姓案主中風後無法繼續工作，經濟狀況不佳，僅每月領取微薄的津貼，連先生的房屋年久失修，屋頂有塌陷風險，但卻無力負擔修繕費用，做工行善團接獲通報後立即會勘排定後續修繕期程，盼望盡快改善案主的居住環境。電氣、泥水、鋁製品及木工等工會已先入場施工，於2/25鋁製品工會張世明、黃金玟夫妻檔再次前往案家安裝鋁門，期能盡速提升案主的居住品質。今日泥水工會志工前往柳營區進行磚牆填補及泥作粉刷施工，以利後續泥水工會貼磁磚施工，之後正懿企業、油漆工會也將陸續進場施工，為案主的居住環境共同努力。在今日施工過程中全味香食品行準備麵包點心給志工們，讓志工們在小憩時享用、補充體力。大台南總工會監召沈坤海也帶咖啡飲品慰勞志工。

做工行善團今日也前往楠西區進行修繕，居住於楠西區蜜枝里江女士84歲，獨居於60年屋齡的老舊房宅，家中先生已身故，僅依靠每月領取老農津貼補助8千多元維持生活，經濟狀況不佳。案家因無能力維修，天花板下陷，屋瓦破損，加上地震影響屋況更顯得汲汲可危，案家先以大型帆布覆蓋屋頂，以防漏水。勞工局做工行善團先於2/20由泥水工會進行拆除屋瓦及天花板，2/26至2/28連續三天已完成屋頂鋼板施工及電氣工會重新佈線。2/26及2/27施工大台南總工會溫金輝理事前來關懷修繕志工及案家並提供午餐慰勞志工。今日有泥水、木工、電氣三個工會進行牆縫泥作補強、天花板輕鋼架及電燈安裝等工程，台南市福爾摩沙美業菁英獅子會創會長鄭玉娟（大台南總工會理事）與該獅子會獅友於2/28及今日兩天，為志工們提供午餐慰勞志工，區長何榮長亦到場關懷，大家齊心齊力讓密枝阿嬤能早日擁有安全住所。

另外，南區李先生家中於114年2月1日發生火災，車庫及房屋多處遭燒毀，案家貸款購入之車輛付之一炬，案家仍需支付房屋及機車貸款，無力負擔房屋修繕，做工行善團接獲通報於2/8及2/22進行會勘，本週2/25由電氣工會率先進場進行臨時電力復原，2/26 由泥水工會進場拆除，期能早日協助案家完成修繕，讓案家有宜居之所。

勞工局長王鑫基表示，因爲有志工們的無私奉獻，發揮專長，讓做工行善團為弱勢家庭帶來希望，傳遞溫暖與關懷，持續守護這座富有人情味的城市。另外，做志工所帶來的成就感，讓志工們不僅自己積極參與，也開始帶著家人一同投入志工行列，連假不打烊的家庭志工有：木工工會的田政仕、黃麗娜夫妻檔及侯龍吉、侯禾舫父女檔；電氣工會的陳文加、蔡桂芳夫妻攜子陳盟吉；泥水工會的翁甫仁、藍琦念夫妻攜子翁俊益，勞工志願服務協會有陳來發、苑秀芳；李俊平、陳美華及曹志清、陳雪惠夫妻檔一齊做志工。