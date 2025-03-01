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撲克競賽「掛羊頭賣狗肉」經營賭場牟利　台南將制定自治條例遏止歪風

▲撲克競賽「掛羊頭賣狗肉」經營賭場牟利，台南市政府將制定自治條例遏止歪風。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲撲克競賽「掛羊頭賣狗肉」經營賭場牟利，台南市政府將制定自治條例遏止歪風。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局破獲「牌競協會」表面招攬會員做撲克牌競賽，實際利用德州撲克賭博抽頭營利案件，台南市政府表示，近年不肖業者假借登記經營「休閒活動場館業」或是用「德州撲克協會」的名義，而實際從事賭博情事時有所聞，市府將此業別訂定自治條例規範，以杜絕休閒會館變相經營賭博的情形持續發生。

市警二分局在2025年春節接獲線報，轄內1家「牌競協會」表面招攬會員做撲克牌競賽，實際利用德州撲克賭博抽頭營利，經多日探訪蒐證後，於2月3日晚間，由偵查隊隊長周志遠率員持搜索票前往查緝，當場查獲多名賭客正酣熱對賭，並查扣賭資新台幣3萬7000元、籌碼一批、賭具等證物。現場洪姓負責人及張姓等5名工作人員，依刑法營利賭博罪嫌送辦；另10名賭客則依公然賭博罪嫌移送；另蘇男則解送至台南地檢署歸案。

▲撲克競賽「掛羊頭賣狗肉」經營賭場牟利，台南市政府將制定自治條例遏止歪風。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府經發局表示，近年有不肖業者假借登記經營「休閒活動場館業」或是用「德州撲克協會」的名義，而實際從事賭博情事，經發局為端正社會風氣，杜絕公司或商業於核准登記後，藉以休閒會館名義從事賭博等違法行為之變相營業，自2025年1月起針對台南市「休閒活動場館業」進行嚴格的實質審查後始准予登記，公司及商業申請登記時，除了依據登記法令規定申請，經發局另召集工務局、消防局、警察局、社會局、都市發展局、地政局、衛生局、財政稅務局等相關機關至營業場所勘查，經聯合會勘皆符合各相關機關法令規定者，經發局始核准公司或商業登記，從登記方面進行源頭管控，避免不法行為發生或擴散。

另外，經發局也正著手將此業別訂定自治條例規範，針對經營此業別的業者，除與學校的距離範圍有所限制，對於被查獲涉賭等不法的業者亦有罰則，在自治條例未發布前，經發局呼籲，請業者不要存有僥倖心態，如經查報有以休閒活動場館業名義疑似涉賭違規經營之麻將會館或棋牌社業者，將不定期或專案納入市府聯合稽查。

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