台南關子嶺驚傳火燒車　車頭起火幸無人傷亡

▲台南市關子嶺正覺寺大門往上15公尺處，2日上午9時16分許驚傳火燒車件，台南市消防局119勤務中心據報，出動一大隊消防人車前往搶救。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市關子嶺正覺寺大門往上15公尺處，2日上午9時16分許驚傳火燒車件，台南市消防局119勤務中心據報，出動一大隊消防人車前往搶救，消防人員到場發現是一部自小客車，剛停放好車頭突然冒煙起火，人員及時逃生，消防人員迅速射水撲滅火勢，火勢未延燒，起火原因及財物損失由消防局調查處理中。