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女老闆約砲遇到恐怖情人　個資全遭PO網

▲性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲一夜情變惡夢。（圖／翻攝pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台南一名鄭姓長照中心女老闆與蘇姓男子發生一夜情，竟演變成一場惡夢。蘇男因追求鄭女遭拒，竟憤而在社群平台公開鄭女的個人資訊，台南地方法院依違反個人資料保護法判處蘇男10個月徒刑，判決確定後，蘇男再次在網路上洩露鄭女的個資，鄭女二度提告，法院這次加重判刑1年；然而，至今仍有假帳號持續在臉書上公開鄭女的個資。

判決書指出，鄭女於2021年透過交友軟體認識蘇男，同年10月發生一夜情，事後明確表示無意交往；然而蘇男因不滿遭拒，竟利用鄭女的個資建立假臉書帳號，公然公布她的身分證字號、住家地址、手機號碼、LINE帳號、Gmail信箱，甚至還附上住處外觀照片及汽機車車號等個資。

鄭女憤而提告，台南地方法院依違反個資法、公然侮辱及恐嚇罪，判處蘇男10個月徒刑，可易科罰金。判決在2023年3月確定後，蘇男沒有悔改收手，又於同年6月再次公開鄭女個資。

蘇男在法庭上否認犯行，辯稱相關貼文早已刪除，鄭女提供的截圖僅為「舊貼文」，無法證明他有再次發布，甚至質疑帳號可能遭冒用。他還提出Meta（臉書母公司）的回應，指稱「帳號不存在」，試圖證明自己早已刪除帳號，法院不應將貼文歸咎於他。

法官並未採信蘇男的說法，法院比對前案貼文內容後，發現貼文時間確實在前案判決確定後，且內容有所變更，顯示確有重新張貼的行為。對於蘇男主張鄭女提供的截圖遭篡改，警政署刑事警察局經鑑定後確認無變造情事。至於Meta公司回應「帳號不存在」，法院則認為，這不能證明貼文並非蘇男所為。

台南地方法院認定，蘇男長期持續性侵害鄭女的個資，嚴重影響其生活與安全，犯罪情節重大，因此加重判刑1年。

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