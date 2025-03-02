邱毅：川普有大麻煩　美國危機是中國機會！大變局來了

▲烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普、副總統范斯會面。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮發生衝突，被國際媒體評論為「世紀外交災難」。前立委邱毅2日表示，這次白宮罵戰，赤裸裸把美國的強橫罷道，暴露在世人眼中，川普有大麻煩了；他說，這是美國的危機，也是中國的機會，大變局時代真的來了。

邱毅表示，在白宮駡戰前，美俄在土耳其的會談，歷經六個半小時，已經談崩了。俄羅斯領導人普丁是有智慧的人，他看了澤連斯基的遭遇，應該會有三個想法：第一，這是在俄烏戰場，俄羅斯取得更大勝利戰果的好機會；第二，完全不能相信美國，尤其是川普領導下的美國，不但不能相信，還要小心提防各種可能的陰招；第三，過去三年來，一直對俄羅斯雪中送炭的中國是真朋友，所以要加強中俄戰略協作，他立馬派紹伊古去中國。

邱毅指出，在白宮罵戰後，澤倫斯基去了倫敦，看到川普的惡劣言行，歐洲國家幾乎都同仇敵愾，都表達支持澤倫斯基，願意力挺烏克蘭，鏡頭前還爭相熱烈擁抱，這個場景，澤倫斯基應該很感動，也把希望寄託在歐洲。

「不過我要潑冷水了！」邱毅指出，歐洲是不團結的，而且各國都有自己的問題，即使想幫人，實力也不足。他說，歐洲人一向心裡氣憤美國覇道，所以在此時此刻，異口同聲挺烏克蘭，但接著呢？後續呢？恐怕熱度一過，又回到美國的屁股後面了。

邱毅也說，美國國內只怕也會發酵，在白宮罵戰前，川普已經對民主黨開幹，其實司法部長邦迪剛公布愛波斯坦的秘密檔案，但被白宮駡戰的新聞蓋過去了。不過，不過，該來的還是會來，在白宮首次內閣會議裡，川普已經表態支持馬斯克的改革行動，還對內閣官員表示「不支持馬斯克改革的，就把他趕出去」。

邱毅認為，現在是民主黨要生存自保，共和黨建制派也不滿當朝作風，還有既得利益者，他們都不會坐著等死，美國各地抗議人潮風起雲湧，分裂內亂危機已經出現，川普的麻煩真的大了。

邱毅說，川普本來就內憂外患，這場罵戰不會只是罵戰，一定會發酵，川普既要安內，也要攘外，僅憑身邊馬屁精，應付得了嗎？這是美國的危機，也是中國的機會，大變局時代真的來了。