拒淪美國第51州！格陵蘭議會選舉今天登場　總理：我們不是附屬品

▲議會選舉前，格陵蘭首府努克街頭。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

格陵蘭擁有全球25%剩餘稀土元素與豐富關鍵礦產，在全球暖化、冰層融化後更容易開採，加上處於北極航線要衝，引發美國、俄羅斯、中國關注和競爭。如今，格陵蘭將於當地時間11日進行議會選舉，選出31席議員，決定未來4年是否維持丹麥自治國現狀或是爭取獨立，甚至向川普政府靠攏成為美國第51州。

根據《半島新聞台》、《CNBC News》，格陵蘭擁有6個主要政黨，其中4個支持獨立，但大多數並不願意成為美國的一部分。從選前民調數據蘭來看，支持獨立的因紐特人共同體黨（Inuit Ataqatigiit）可能在擁有31席的格陵蘭議會中繼續掌權，與其競爭的是前聯合執政夥伴進步黨（Siumut）。這兩大黨均主張舉行獨立公投，但尚未確定時間表。

格陵蘭僅擁有5萬多名人口。依據格陵蘭現行體制，丹麥負責國防與外交政策，而內政事務則由格陵蘭政府管理。然而，丹麥首都哥本哈根每年提供約5.11億美元的補助金，占格陵蘭GDP的20%，構成公共預算的一半以上，這筆資金使得獨立問題變得更加複雜。

▲▼格陵蘭議會選舉必須選出31席議員。（圖／路透）

美國川普政府對格陵蘭的關注源於其戰略價值和豐富資源。該島地處北極航線要衝，自二戰以來，美軍便在當地設有軍事基地。2019年，川普首次提出購買格陵蘭的想法，遭到丹麥強烈拒絕，丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）形容此舉「荒謬」。

然而，川普卻仍未放棄。2024年12月，他再次強調擁有格陵蘭對於美國國家安全至關重要。對此，格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）透過臉書發文表達反對，「我們不是待售品，格陵蘭屬於格陵蘭人民」。上週，艾格德進一步重申：「我們既不想成為美國人，也不想成為丹麥人。我們是真正的格陵蘭人！」

丹麥國會保守黨議員亞爾洛夫（Rasmus Jarlov）強調，格陵蘭在丹麥享有完整權利，然而若是成為美國的一部分，可能只會淪為沒有投票權的海外領土，「格陵蘭的選舉中沒有任何候選人希望加入美國，這不是選舉結果的一部分。」

▼川普對於美國擁有格陵蘭表現出高度欲望 。（圖／達志影像／美聯社）

▲格陵蘭總理艾格德參加電視辯論時，對其他候選人做出反應。（圖／路透）

當地一名18歲女高中生是此次選舉的首投族，她表示希望格陵蘭能夠取得獨立，並與北極建立更多聯繫，而非過往與丹麥、北歐之間的關係，至於川普則是將格陵蘭視為可以擁有的物品對待，因此不希望格陵蘭淪為美國第51州，「我超級興奮，但也很緊張，因為我不知道這將如何影響我們的社區。」

儘管川普強調美國支持格陵蘭人民決定自身未來，但美國是否會介入仍然是未知數。川普甚至未排除對格陵蘭採取軍事行動的可能性，他在國會聯席會議上表態，美國「無論如何」將掌控格陵蘭，並承諾投資數十億美元促進當地發展。

格陵蘭人對獨立的態度仍存分歧。最新民調顯示，56%的格陵蘭人支持獨立，28%反對，17%未確定；但在是否加入美國的問題上，85%的格陵蘭人表示反對，僅6%支持。