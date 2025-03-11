4年來最慘！特斯拉單日重挫15%　川普護航馬斯克：我明天就買一輛

▲馬斯克的親川普立場為他的生意帶來麻煩，但川普表示他將購買一輛特斯拉，以示對馬斯克的支持。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普對加拿大和墨西哥祭出關稅後，電動車龍頭品牌「特斯拉」因其執行長馬斯克的煽動性政治言論，以及親川普的政治立場，導致特斯拉的品牌形象受到損害，連累特斯拉股價大跌。對此，川普表示，他將購買一輛特斯拉，以示對馬斯克的支持，而馬斯克則在事後簡單回應「謝謝。」

綜合外媒報導，川普今年1月就職總統後，馬斯克就加入了政府效率部（DOGE），推動削減聯邦支出與精簡人事的政策。然而，其行動被指影響民眾就業，引發各地抗議，不少反對者直接前往特斯拉經銷商示威，甚至有特斯拉車主表示，他們的電動車成為反馬斯克人士的破壞目標，嚴重衝擊特斯拉的銷售表現，導致特斯拉股價持續下跌。

▲▼美國各地掀起了一股反馬斯克和抵制特斯拉的抗議潮。（圖／路透）

此外，馬斯克的政治言論爭議，以及與川普政府的合作，使特斯拉品牌形象受損，進一步激化反對聲浪，甚至導致部分特斯拉服務中心遭縱火或破壞，影響電動車銷售。有鑑於此，瑞銀分析師史帕克（Joseph Spak）調降了對特斯拉第1季及全年交車量的預期，導致特斯拉股價在3月10日單日重挫15%，創下4年來最大跌幅。

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克的淨財富自1月以來已縮水超過1300億美元（約新台幣4.2兆元）。當地11日午夜，川普在自家社群平台Truth Social發文，對共和黨、保守黨和全體美國國民喊話，稱讚馬斯克是一名「真正偉大的美國人」，還聲稱馬斯克「為了幫助美國政治『冒險』，但激進的左翼瘋子們試圖靠著抵制特斯拉來攻擊和傷害馬斯克，他不應因推動美國發展而遭懲罰。」

川普進一步表示，他將在「明天早上」購買一輛全新的特斯拉，以表達對馬斯克的信心和支持，不過川普並未具體說明他將購入的車款。馬斯克隨後在自己的社群平台X上轉發川普貼文的截圖，並簡單回應「謝謝」，未進一步評論。