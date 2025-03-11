　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

4年來最慘！特斯拉單日重挫15%　川普護航馬斯克：我明天就買一輛

▲▼馬斯克獲川普欽點掌管「政府效率部」（DOGE）。（圖／路透）

▲馬斯克的親川普立場為他的生意帶來麻煩，但川普表示他將購買一輛特斯拉，以示對馬斯克的支持。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普對加拿大和墨西哥祭出關稅後，電動車龍頭品牌「特斯拉」因其執行長馬斯克的煽動性政治言論，以及親川普的政治立場，導致特斯拉的品牌形象受到損害，連累特斯拉股價大跌。對此，川普表示，他將購買一輛特斯拉，以示對馬斯克的支持，而馬斯克則在事後簡單回應「謝謝。」

綜合外媒報導，川普今年1月就職總統後，馬斯克就加入了政府效率部（DOGE），推動削減聯邦支出與精簡人事的政策。然而，其行動被指影響民眾就業，引發各地抗議，不少反對者直接前往特斯拉經銷商示威，甚至有特斯拉車主表示，他們的電動車成為反馬斯克人士的破壞目標，嚴重衝擊特斯拉的銷售表現，導致特斯拉股價持續下跌。

▲▼美國各地掀起了一股反馬斯克和抵制特斯拉的抗議潮。（圖／路透）

▲▼美國各地掀起了一股反馬斯克和抵制特斯拉的抗議潮。（圖／路透）

▲▼美國各地掀起了一股反馬斯克和抵制特斯拉的抗議潮。（圖／路透）

此外，馬斯克的政治言論爭議，以及與川普政府的合作，使特斯拉品牌形象受損，進一步激化反對聲浪，甚至導致部分特斯拉服務中心遭縱火或破壞，影響電動車銷售。有鑑於此，瑞銀分析師史帕克（Joseph Spak）調降了對特斯拉第1季及全年交車量的預期，導致特斯拉股價在3月10日單日重挫15%，創下4年來最大跌幅。

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克的淨財富自1月以來已縮水超過1300億美元（約新台幣4.2兆元）。當地11日午夜，川普在自家社群平台Truth Social發文，對共和黨、保守黨和全體美國國民喊話，稱讚馬斯克是一名「真正偉大的美國人」，還聲稱馬斯克「為了幫助美國政治『冒險』，但激進的左翼瘋子們試圖靠著抵制特斯拉來攻擊和傷害馬斯克，他不應因推動美國發展而遭懲罰。」

川普進一步表示，他將在「明天早上」購買一輛全新的特斯拉，以表達對馬斯克的信心和支持，不過川普並未具體說明他將購入的車款。馬斯克隨後在自己的社群平台X上轉發川普貼文的截圖，並簡單回應「謝謝」，未進一步評論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 3607 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鼓勵台積電工程師「調到美國廠」！　過來人曝真相：別再騙
大罷免0比34慘輸！王鴻薇疑不公　中選會曝流程
始祖級實況主鳥屎結婚！IG放閃秒歪樓：結婚好貴
阿伯大鬧急診！丟椅子、拐杖狠砸護理師
快訊／台銀夫妻詐騙上億　金管會重罰2200萬
台中大執法！　一晚抓17人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國女找同鄉搬家　竟遭囚禁強吻「硬拖上床」！她大喊1句話逃脫

老公出差偷買春暴斃！賣淫妹「神隱8分鐘」下藥　人妻開告飯店

戰爭以來最大規模攻擊！俄一晚攔截337無人機　至少2人死亡

拒淪美國第51州！格陵蘭議會選舉今天登場　總理：我們不是附屬品

加拿大出手！安大略電力輸美徵收25％附加費　川普：濫用關稅

不爽冰淇淋被偷吃！4歲童哽咽報警「快來抓我媽」...警察真的來了

馬斯克身家大縮水「1天蒸發9530億」！　最新全球富豪榜出爐

4年來最慘！特斯拉單日重挫15%　川普護航馬斯克：我明天就買一輛

女患者陳屍停車場！　遺體驗出「婦產科醫生精液」+12種藥物

北韓9男女遭集體公開處決！　涉「禁忌買賣」惹毛金正恩送命

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

【遇到大E狗】邊牧遇朋友！熱情飛撲瘋狂打招呼XD

#柯建銘 出席 #柯文哲 爸爸告別式　「人死為大理當送祂最後一程」

中國女找同鄉搬家　竟遭囚禁強吻「硬拖上床」！她大喊1句話逃脫

老公出差偷買春暴斃！賣淫妹「神隱8分鐘」下藥　人妻開告飯店

戰爭以來最大規模攻擊！俄一晚攔截337無人機　至少2人死亡

拒淪美國第51州！格陵蘭議會選舉今天登場　總理：我們不是附屬品

加拿大出手！安大略電力輸美徵收25％附加費　川普：濫用關稅

不爽冰淇淋被偷吃！4歲童哽咽報警「快來抓我媽」...警察真的來了

馬斯克身家大縮水「1天蒸發9530億」！　最新全球富豪榜出爐

4年來最慘！特斯拉單日重挫15%　川普護航馬斯克：我明天就買一輛

女患者陳屍停車場！　遺體驗出「婦產科醫生精液」+12種藥物

北韓9男女遭集體公開處決！　涉「禁忌買賣」惹毛金正恩送命

北市「2大1小」3車追撞　公車前擋碎成蜘蛛網...超慘畫面曝

台人超愛買1物！他曝「買完還想再買下一個」大票有感：貼切

馬英九遭移民署約談　邱毅轟：賴清德羞辱人、遂行綠色恐怖

中國女找同鄉搬家　竟遭囚禁強吻「硬拖上床」！她大喊1句話逃脫

快訊／台南南區黃金海岸驚傳浮屍　消防人員協助打撈

災後暖心援助！法鼓山慈基會捐60萬　助新北大鵬國小重建

接棒玄彬！男神木村拓哉4月訪台為代言　自揭身材不走樣的秘訣

大谷自打球「擊中胯下」痛苦蹲地　道奇教頭笑：翔平沒事

99%的人都有！5招戒斷「情緒性進食」輕鬆變瘦

浴衣、配音與大福體驗　世新日文系研習營引領高中生探索日本

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

國際熱門新聞

日女聲優當街遭男粉砍死！　最後直播畫面曝

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

川普一句話血洗美股！　高盛盤點暴跌10大關鍵因素

川普引發恐慌性拋售　「美股血洗」近900點

川普開條件！做到2點才恢復對烏援助

即／東京路邊砍人傷者是「20多歲女聲優」！

即／東京20多歲女當街遭砍！無呼吸心跳

快訊／杜特蒂被捕！

男屍心臟、陰莖消失　女嫌認：煮熟吃掉了

「美股血洗」川普竟神隱！　白宮出面回應

杜特蒂被通緝7千警力追捕　菲律賓陷政治風暴

杜特蒂被逮：若我不同意，你只能殺了我

泰15歲少女「邊充電邊玩手機」遭電死

更多熱門

相關新聞

指甲出現黑線竟是癌　女靠做美甲保命

指甲出現黑線竟是癌　女靠做美甲保命

美國俄亥俄州一名女子平時有做美甲的習慣，去年9月發現右手拇指指甲處出現淡淡黑線，起初不以為意，但時隔1個月並未消失，便決定就醫。沒想到一查才發現確診零期黑色素瘤（melanoma in situ），並在今年動手術接受治療，保住一命。

美2026退出WHO　外交部：美挺台「沒有改變也沒有減弱」

美2026退出WHO　外交部：美挺台「沒有改變也沒有減弱」

美墨擬打造超級監獄　關押販毒集團首領

美墨擬打造超級監獄　關押販毒集團首領

藍委指美國也曾因總預算多次停擺　卓榮泰：委員希望我們停擺幾天？

藍委指美國也曾因總預算多次停擺　卓榮泰：委員希望我們停擺幾天？

美中狂舉債！她曝台灣負債率讚：財務非常強

美中狂舉債！她曝台灣負債率讚：財務非常強

關鍵字：

美國北美要聞馬斯克川普特斯拉DOGE

讀者迴響

熱門新聞

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」未公開發文曝光！

快訊／翻車！稱「賴清德兒子躲美國不當兵」　退將道歉：與事實不符

日女聲優當街遭男粉砍死！　最後直播畫面曝

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

遭退將稱「兒子躲美國不當兵」　賴清德寄律師函要求「公開道歉」

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」

中壢警掃蕩色情「三仙巷」　查獲26應召女+嫖客

金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

台積電「最怕的大錢坑」曝光！　專家警告：一旦成真快賣

史上最大股災要來了　他建議買3資產

遭爆施壓醫院　羅廷瑋打臉：沒開診怎大小聲？

經典賽失誤「西班牙三壘手」　發文感謝台灣球迷

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面