　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明後天飆30度！下周二「暴力降溫10度」　濕冷4天降雨熱區曝

▲▼天氣 深秋炎熱如夏 高溫30度 豔陽。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明後兩天暖熱如夏，西半部高溫幾乎都在30度以上。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

今天各地暖熱如夏。中央氣象署表示，明（2日）起到下周一（3日）白天天氣與今天類似，但下周一晚上因鋒面通過，隔天冷空氣南下後轉為濕冷，下周一晚上到下周三（5日）清晨全台有雨，首波春雷有望現身，中部以北防大雨，偏濕冷天氣將持續到下周六（8日），北部最低溫約13至14度，民眾要留意天氣變化。

今天各地天氣穩定，高雄內門自動測站最高溫來到33.9度，署屬人工測站最高溫為彰化田中29.7度，各地高溫普遍在28至30度左右。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預報員曾昭誠表示，明天起到下周一白天都是溫暖偏熱的天氣型態，各地大多為多雲到晴，僅花東及恆春半島有零星短暫陣雨，下周一各地山區午後也有零星短暫雨。

不過，曾昭誠提醒，下周一晚上鋒面通過，緊接著有冷空氣南下，因水氣偏多，加上冷空氣影響，天氣轉為濕冷。下周一晚上到下周三清晨，各地降雨機率偏高，中部以北地區雨勢較大，有大雨發生機率，今年首波春雷也有機會現身。

曾昭誠表示，下周三白天到下周五則受到冷空氣與華南雲雨區影響，中部以北與宜花及各地山區仍然容易降雨，其他地區降雨比較零星，整體雨勢也比前一波緩和。下周六水氣減少，剩下北部、東半部短暫雨，其他地區為多雲到晴。也因水氣與低溫無法配合，下周高山降雪機率較低。

▲▼氣象署表示，今起暖熱如夏到下周一，高溫30度，但下周二變天，降溫逾10度。（圖／中央氣象署提供）

▲下周一晚上到下周三清晨受鋒面與冷空氣影響，各地偏濕冷。（圖／中央氣象署提供）

至於未來一周溫度，曾昭誠指出，明後兩天西半部高溫比今天略高，北部高溫約29至30度，中南部更上看31至33度，東半部約28至29度，但是各地早晚天氣稍涼，西半部低溫約15至18度，早出晚歸民眾要注意保暖。

曾昭誠表示，下周一晚上鋒面南下，隨後東北季風或大陸冷氣團南下，下周二北台灣明顯降溫，高溫剩下20度左右，降幅達10度左右，下周三到下周六受這波冷空氣影響，各地天氣偏濕冷，北部、東北部低溫下探14度，近山區或沿海空曠地區下探13度，中南部低溫約14至17度，花東16至17度，請民眾注意保暖。

▲▼氣象署表示，今起暖熱如夏到下周一，高溫30度，但下周二變天，降溫逾10度。（圖／中央氣象署提供）

▲下周一晚上變天，隔天降溫逾10度。（圖／中央氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
475 2 1114 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／《鬼滅之刃》決戰序幕！「無限城」劇場版第一章上映時間曝
方大同猝逝「唯一緋聞女友」薛凱琪神隱　「悄做1舉動」網全哭了
快訊／北市知名飯店三溫暖　男昏迷死亡
要把孫易磊送到大聯盟！新庄：台灣還有不錯選手可以介紹給我喔
A-LIN、小宇發聲悼念方大同
獨／黑男砸300萬舉辦婚禮！　娶回Lucy「感人誓詞曝光」她
台中5歲女童驗出「正常值565倍K他命」　竟是毒母同房狂吸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天收假「國道11地雷路段」曝　國5北上恐塞13小時

支持國旅！他訂溫泉旅館爆氣了　1晚近5千「就是廁所裡的床」

明後天飆30度！下周二「暴力降溫10度」　濕冷4天降雨熱區曝

Cheap北市騎車　被這一條路驚呆「有日本國道品質」：真舒服

一次氣胸後「6成機會第2次」！胸腔醫曝死亡高風險群有3種人

「台版羅倫佐」盼14歲兒延緩升學！母血淚向總統陳情　教育局准了

「全台景區湧入28萬人次」超越春節　228連假好天氣爆出遊潮

「吊車大王」有Threads了？10字貼文萬人按讚：1句話撼動脆圈

拚場新光三越！台中日曜Outlet祭NG鞋出清　最低下殺1折起

關西休息站2女「人肉盾牌」佔車位！1舉動全氣炸：拍車超不爽

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

王宇婕.勇兔當伴娘「搶著跟他搭」　曾國城包五位數：3600誰受得了

視線死角引發悲劇！　車加完油後未禮讓騎士撞飛重傷

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

徐藝洋嗑瓜子「把牙嗑壞」 黃子韜「求生欲低」狂嘲笑XD

5億高中生告別式等嘸家屬　姑姑首現身：一定會有因果報應

明天收假「國道11地雷路段」曝　國5北上恐塞13小時

支持國旅！他訂溫泉旅館爆氣了　1晚近5千「就是廁所裡的床」

明後天飆30度！下周二「暴力降溫10度」　濕冷4天降雨熱區曝

Cheap北市騎車　被這一條路驚呆「有日本國道品質」：真舒服

一次氣胸後「6成機會第2次」！胸腔醫曝死亡高風險群有3種人

「台版羅倫佐」盼14歲兒延緩升學！母血淚向總統陳情　教育局准了

「全台景區湧入28萬人次」超越春節　228連假好天氣爆出遊潮

「吊車大王」有Threads了？10字貼文萬人按讚：1句話撼動脆圈

拚場新光三越！台中日曜Outlet祭NG鞋出清　最低下殺1折起

關西休息站2女「人肉盾牌」佔車位！1舉動全氣炸：拍車超不爽

虎科大「無人機先進實驗室」說明會　產官學聯手推動產業升級

曳引車紅燈急煞廢土噴滿地！4車5人遭擊落　倒楣重摔畫面曝

台東主席盃慢壘賽開幕　警方宣導交通安全與防詐

快訊／《鬼滅之刃》決戰序幕！「無限城」劇場版第一章7月上映

方大同猝逝「唯一緋聞女友」薛凱琪神隱　「悄做1舉動」網全哭了

雲林八旬阿公失蹤孫女狂找人　竟倒臥鄰居後院...緊急救回一命

媽祖水上遶境遊石門水庫祈福3／2登場　200張搭船券免費送

恆春騎士恍神！機車撞進香團「6人受傷」　肇事瞬間畫面曝

快訊／北市知名飯店三溫暖會員澡池中「載浮載沉」　送醫不治

明天收假「國道11地雷路段」曝　國5北上恐塞13小時

吳宗憲轟小優「自找死路」　證實宋羽葤撤告

生活熱門新聞

今天「龍抬頭」　敲水龍頭恐降財運

一堆品牌歡慶228炎上！摩斯漢堡文案被讚翻

抓住暖陽！下周鋒面冷氣團連襲「瞬降10度」　連4天全台濕冷

賴清德救醫療崩壞　1舉動護理師最討厭

獨／新光三越開放員工取物　範圍一次看

曹興誠捐款羅生門　清大校長發內部信說明了

泰安櫻花祭女警「正面私房照」曝光！　小編貼出IG啦

買50嵐意外發現「老粉才知的隱藏優惠」

騎士刷卡超車還回頭狂瞪　秒遭現世報

新光三越第二賣場今開放　現場人潮狀況曝

Tiny二度日本發片！　「AV版彭于晏」有演出

好市多進「前開式行李箱」！過來人提醒1事

好天氣要沒了！下周鋒面報到「大怒神式降溫」

逛日本「驚見買一送一」爽結帳！下秒虧大了

更多熱門

相關新聞

暖熱如夏到下周一　首波春雷炸雨「降溫逾10度」

暖熱如夏到下周一　首波春雷炸雨「降溫逾10度」

中央氣象署表示，今（1日）起到下周一（3日）白天，各地大都是溫暖偏熱天氣，西半部高溫30度上下，但下周一晚上因鋒面通過，隔天冷空氣南下，天氣轉為濕冷，下周一晚上到下周三（5日）清晨全台有雨，首波春雷有望現身，中部以北防大雨，濕冷天氣將持續到下周五（7日），北部最低溫下探14度，民眾要留意天氣變化。

抓住暖陽！下周鋒面冷氣團連襲「瞬降10度」　連4天全台濕冷

抓住暖陽！下周鋒面冷氣團連襲「瞬降10度」　連4天全台濕冷

霧鎖馬祖機場「14：35暫停起降」　13架次取消或回航

霧鎖馬祖機場「14：35暫停起降」　13架次取消或回航

228連假迎暖陽！氣溫過山車「下周急降10度」　雨區擴全台

228連假迎暖陽！氣溫過山車「下周急降10度」　雨區擴全台

228連假飆30度「下周雪崩式降溫」　連2天涼雨彈襲全台

228連假飆30度「下周雪崩式降溫」　連2天涼雨彈襲全台

關鍵字：

氣象署大陸冷氣團鋒面下雨華南雲雨區

讀者迴響

熱門新聞

快訊／方大同「抗病5年」離世！享年41歲

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」

方大同最後發文「被拍臉頰消瘦身影」

今天「龍抬頭」　敲水龍頭恐降財運

一堆品牌歡慶228炎上！摩斯漢堡文案被讚翻

嘉義零食電商傳跑路！網紅鳳梨下通牒

方大同41歲病逝　去年才發片...病到「只能手持錄音」

燒肉店老闆是分屍魔　疑用「人肉」上桌

快訊／川普嗆澤倫斯基不尊重　發文：拿數百萬生命當賭注

王齊麟求婚2個月「陳詩媛認了遇到問題」

方大同葬禮今舉行　最後遺言曝光

台灣「特斯拉新Model Y」入手大降價

台AV女優胎尼「日本二度出道」

領獎倒數！５張9-10月千萬發票無人領　最低花54元買飲料

棉被蓋頭強壓哄睡！新北嬰僵硬趴地3HRS身亡

更多

最夯影音

更多

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面