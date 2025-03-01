明後天飆30度！下周二「暴力降溫10度」　濕冷4天降雨熱區曝

▲明後兩天暖熱如夏，西半部高溫幾乎都在30度以上。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

今天各地暖熱如夏。中央氣象署表示，明（2日）起到下周一（3日）白天天氣與今天類似，但下周一晚上因鋒面通過，隔天冷空氣南下後轉為濕冷，下周一晚上到下周三（5日）清晨全台有雨，首波春雷有望現身，中部以北防大雨，偏濕冷天氣將持續到下周六（8日），北部最低溫約13至14度，民眾要留意天氣變化。

今天各地天氣穩定，高雄內門自動測站最高溫來到33.9度，署屬人工測站最高溫為彰化田中29.7度，各地高溫普遍在28至30度左右。

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氣象署預報員曾昭誠表示，明天起到下周一白天都是溫暖偏熱的天氣型態，各地大多為多雲到晴，僅花東及恆春半島有零星短暫陣雨，下周一各地山區午後也有零星短暫雨。

不過，曾昭誠提醒，下周一晚上鋒面通過，緊接著有冷空氣南下，因水氣偏多，加上冷空氣影響，天氣轉為濕冷。下周一晚上到下周三清晨，各地降雨機率偏高，中部以北地區雨勢較大，有大雨發生機率，今年首波春雷也有機會現身。

曾昭誠表示，下周三白天到下周五則受到冷空氣與華南雲雨區影響，中部以北與宜花及各地山區仍然容易降雨，其他地區降雨比較零星，整體雨勢也比前一波緩和。下周六水氣減少，剩下北部、東半部短暫雨，其他地區為多雲到晴。也因水氣與低溫無法配合，下周高山降雪機率較低。

▲下周一晚上到下周三清晨受鋒面與冷空氣影響，各地偏濕冷。（圖／中央氣象署提供）

至於未來一周溫度，曾昭誠指出，明後兩天西半部高溫比今天略高，北部高溫約29至30度，中南部更上看31至33度，東半部約28至29度，但是各地早晚天氣稍涼，西半部低溫約15至18度，早出晚歸民眾要注意保暖。

曾昭誠表示，下周一晚上鋒面南下，隨後東北季風或大陸冷氣團南下，下周二北台灣明顯降溫，高溫剩下20度左右，降幅達10度左右，下周三到下周六受這波冷空氣影響，各地天氣偏濕冷，北部、東北部低溫下探14度，近山區或沿海空曠地區下探13度，中南部低溫約14至17度，花東16至17度，請民眾注意保暖。

▲下周一晚上變天，隔天降溫逾10度。（圖／中央氣象署提供）