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抓住暖陽！下周鋒面冷氣團連襲「瞬降10度」　連4天全台濕冷

▲▼寒流來襲，台北地區連日低溫多雨，今天(12/19)陽光終於露臉。228公園內不少上班族趁者午休時間出來曬太陽，享受暖暖的冬陽。（圖／記者湯興漢攝）

▲周日前天氣溫暖微熱，下周將變天。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(3月1日)仍是溫暖天氣，周日前溫暖微熱，下周一有鋒面接近，晚間到下周二清晨通過，後續東北季風或冷氣團南下，氣溫將一口氣大幅驟降超過10度，雨區擴全台，西半部、北海岸雨最強，下周二將一路濕冷到下周五，全台各地有雨。

中央氣象署預報員林定宜表示，周日之前天氣穩定，除花東、恆春半島零星短暫雨外，其他地區多雲到晴，下周一白天鋒面逐漸接近，花東、恆春半島、南部、中部山區轉短暫陣雨，其他地區因下周一晚間到下周二清晨有鋒面通過，也會陸續轉為有雨。

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▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜強調，下周一晚上到下周二天氣變化幅度很大，不但西半部、基隆北海岸有較大雨勢，其他各地也有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，林定宜說明，下周二溫度也會明顯驟降，下周一跟下周二溫度比較溫差高達10多度，高溫將從28到30度一下子降到14到15度，下周一、下周二這兩天乍暖還寒，下周三到下周五華南雲雨區東移，加上東北季風或是冷氣團影響，天氣相當濕冷，春寒雨若泉，這波溼冷會很久，從下周二持續到下周五，且全台有雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼一周溫度和天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

濃霧影響部分，鋒面還沒南下前，環境吹南風，今天晚間中部以北和金馬有霧，明天到下周二清晨，金馬、中部以北、基隆北海岸全天性有濃霧，南部則是清晨可能有低雲或局部霧。

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