暖熱如夏到下周一　首波春雷炸雨「降溫逾10度」

▲暖熱如夏到下周一，但下周一晚上起變天。（圖／中央氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

中央氣象署表示，今（1日）起到下周一（3日）白天，各地大都是溫暖偏熱天氣，西半部高溫30度上下，但下周一晚上因鋒面通過，隔天冷空氣南下，天氣轉為濕冷，下周一晚上到下周三（5日）清晨全台有雨，首波春雷有望現身，中部以北防大雨，濕冷天氣將持續到下周五（7日），北部最低溫下探14度，民眾要留意天氣變化。

氣象署預報員曾昭誠表示，今天天氣和昨天類似，都是溫暖偏熱天氣型態，各地大多為多雲到晴，僅花東及恆春半島有零星短暫陣雨，預計類似天氣維持到下周一白天。

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不過，下周一晚上鋒面通過，緊接著有冷空氣南下。曾昭誠指出，這波鋒面挾帶較多水氣，加上冷空氣影響，各地氣溫明顯下滑，天氣也轉為濕冷，下周一晚上到下周三清晨，各地降雨機率高，中部以北地區雨勢較大，並有雷雨發生的機率，預估首波春雷有機會現身。

曾昭誠表示，下周三白天到下周五仍受到冷空氣與華南雲雨區影響，中部以北與宜花、各地山區仍然容易降雨，其他地區則有零星降雨，但整體雨勢則比上一波趨緩。由於水氣與低溫無法配合，高山降雪機率較低。

▲下周變天，降溫逾10度。（圖／中央氣象署提供）

至於溫度部分，曾昭誠表示，今天西半部高溫約28至30度，東半部約27至28度，南部近山區甚至有30至32度，但是各地早晚天氣稍涼，西半部低溫約15至18度，早出晚歸民眾要注意保暖。預估明後天中南部高溫甚至比今天略高，請民眾注意。

曾昭誠指出，下周一晚上鋒面南下，隨後東北季風或大陸冷氣團南下，下周二（4日）北台灣明顯降溫，高溫剩下20度左右，降幅達10度左右，下周三到下周五受這波冷空氣影響，各地天氣偏濕冷，北部低溫下探14度，近山區或沿海空曠地區下探13度，中南部低溫約14至17度，花東16至17度，請民眾注意保暖。