228連假飆30度「下周雪崩式降溫」　連2天涼雨彈襲全台

▲下周又有冷空氣南下，後期強度有機會挑戰冷氣團。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

228連假明天(28日)開跑，各地多雲到晴，僅花東、恆春半島零星短暫陣雨，局部高溫上看30度；下周將變天轉為濕涼，下周一入夜到下周二鋒面通過，各地有陣雨或雷雨，西半部雨勢最大，後續冷空氣南下，高溫將一口氣驟降，降幅接近10度，下周三冷空氣強度挑戰冷氣團。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明天228連假開跑到3月2日，環境轉乾，各地多雲到晴，花東、恆春半島短暫陣雨，下周一鋒面接近，南部、花東、中部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

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下周天氣將出現變化，張竣堯表示，下周一入夜後到下周二鋒面通過，後續冷空氣南下，是未來一周最不穩定時刻，各地有短暫陣雨或雷雨，西半部及北海岸雨勢較大，有局部較大雨勢；下周三、下周四東北季風或冷氣團影響，華南雲雨區東移，各地有局部短暫雨，中部以北、宜蘭、花蓮雨勢比較明顯。

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢上，張竣堯說明，今晚到明晨低溫約14到18度，明天高溫23到25度，南部局部地區高溫可到27到28度，連假到下周一是逐漸回暖過程，周末到下周一各地高溫上看25到30度，夜晚清晨低溫約18到20度。

張竣堯表示，下周二冷空氣影響，強度東北季風或冷氣團都有機會，下周二白天高溫將下降到18到20度，溫差快10度，入夜後低溫則將下降到14到18度，下周三到下周四華南水氣影響，各地多雲有雨，白天高溫約20度左右，南部雲量少，高溫可到23到25度。

張竣堯提醒，這幾天天氣將回暖，不過下周天氣變化大，將轉變為偏濕涼天氣；此外，228連假期間有交通往返需求，今天到下周一之前西半部、金馬都容易有低雲或霧影響，在夜晚、清晨比較容易好發，能見度較差，中部以北濃霧影響時間相對較長，3月4日東北季風增強後，濃霧情況就會改善。