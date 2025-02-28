228連假迎暖陽！氣溫過山車「下周急降10度」　雨區擴全台

▲228連假迎暖陽，氣溫回暖。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(28日)連假開跑迎接好天氣，各地逐日回暖，中南部下周一前高溫可能飆破30度，不過連假後將變天，下周一晚間到下周二有鋒面通過，後續東北季風或冷氣團接力，全台有明顯降雨，西部和北海岸雨最大，高溫將驟降超過10度以上，尤其北台灣最濕冷。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天受到東方高氣壓帶來暖空氣影響，吹南風到東南風，各地溫度較昨天回升，天氣穩定；不過228連假結束後天氣將出現轉變，下周一晚上到下周二鋒面通過，東北季風增強或冷氣團南下，全台各地天氣不穩定，下周二到下周四天氣變化非常快，乍暖還寒、春寒雨若泉，相當濕冷，尤其是在北台灣。

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未來降雨趨勢上，林定宜說明，周日之前水氣偏少，除迎風面花東、恆春半島零星短暫雨外，其他地方多雲到晴；下周一鋒面接近，天氣轉趨不穩定，白天花東、恆春半島、南部、中部山區逐漸轉有短暫雨。

林定宜表示，下周一晚上到下周二清晨鋒面通過，帶來明顯雨勢，各地可能有陣雨或雷雨，基隆北海岸、西半部有局部較大雨勢，其他地區或多或少有局部短暫陣雨或雷雨，全台都有不穩定天氣或劇烈天氣發生；下周三到下周四受到華南雲雨區東移影響，水氣多且偏冷。

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

一周溫度部分，林定宜分析，今天到3月3日逐日回升、溫暖微熱，周日和下周一中南部最高溫度可上升到30度或以上，白天相當溫暖，下周二到下周四北方來的冷氣團或東北季風影響，溫度將一下子下降非常多，其中下周一到下周二這兩天溫差非常大，中部以北、東北部溫度降幅可差到10度以上，暖還暖。

228連假交通疏運也面臨濃霧攪局，林定宜表示，今天金馬地區，甚至晚上的中部以北地區，有局部霧或低雲影響；周六到下周二清晨，金馬、中部以北、基隆北海岸，以及南部清晨，有低雲或霧影響能見度。

▼天氣重點提醒。（圖／氣象署提供）