　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

228連假迎暖陽！氣溫過山車「下周急降10度」　雨區擴全台

▲▼大陸冷氣團減弱，除早晚溫度偏低外，全台都是晴朗舒適的好天氣，一早台北市立動物園便湧入不少出遊的民眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲228連假迎暖陽，氣溫回暖。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(28日)連假開跑迎接好天氣，各地逐日回暖，中南部下周一前高溫可能飆破30度，不過連假後將變天，下周一晚間到下周二有鋒面通過，後續東北季風或冷氣團接力，全台有明顯降雨，西部和北海岸雨最大，高溫將驟降超過10度以上，尤其北台灣最濕冷。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天受到東方高氣壓帶來暖空氣影響，吹南風到東南風，各地溫度較昨天回升，天氣穩定；不過228連假結束後天氣將出現轉變，下周一晚上到下周二鋒面通過，東北季風增強或冷氣團南下，全台各地天氣不穩定，下周二到下周四天氣變化非常快，乍暖還寒、春寒雨若泉，相當濕冷，尤其是在北台灣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

未來降雨趨勢上，林定宜說明，周日之前水氣偏少，除迎風面花東、恆春半島零星短暫雨外，其他地方多雲到晴；下周一鋒面接近，天氣轉趨不穩定，白天花東、恆春半島、南部、中部山區逐漸轉有短暫雨。

林定宜表示，下周一晚上到下周二清晨鋒面通過，帶來明顯雨勢，各地可能有陣雨或雷雨，基隆北海岸、西半部有局部較大雨勢，其他地區或多或少有局部短暫陣雨或雷雨，全台都有不穩定天氣或劇烈天氣發生；下周三到下周四受到華南雲雨區東移影響，水氣多且偏冷。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

一周溫度部分，林定宜分析，今天到3月3日逐日回升、溫暖微熱，周日和下周一中南部最高溫度可上升到30度或以上，白天相當溫暖，下周二到下周四北方來的冷氣團或東北季風影響，溫度將一下子下降非常多，其中下周一到下周二這兩天溫差非常大，中部以北、東北部溫度降幅可差到10度以上，暖還暖。

228連假交通疏運也面臨濃霧攪局，林定宜表示，今天金馬地區，甚至晚上的中部以北地區，有局部霧或低雲影響；周六到下周二清晨，金馬、中部以北、基隆北海岸，以及南部清晨，有低雲或霧影響能見度。

▼天氣重點提醒。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 3 1486 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
0050分割「1拆5」大動作！每張4萬有找　小資族喜迎4利多
載客量大車廂卻超乾淨　北捷4圖解答！一票感動讚：台灣之光
劉畊宏健身直播「掉粉854萬」！　知名公司認解約
9綠委罷免案一階審查未過　趙少康轟：戰力弱又沒出息的在野黨
坤達「低調合體柯佳嬿」一起喝陳志強喜酒！　寫15字祝福
「護理師空缺率」創10年新高！　引爆醫療崩壞骨牌效應

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣芬蘭簽署航空服務協議　首與北歐建立空運航網

228連假迎暖陽！氣溫過山車「下周急降10度」　雨區擴全台

高三女畢業前罹罕病「多發性硬化症」　衛生局：3措施可降風險

串流平台Netflix、Disney+訂閱費調漲　追劇粉絲不得不知悉的趨勢

學測錄取門檻與去年相近　專家曝填志願「穩健4+保底2」策略

護理師被迫狂加班「薪水卻比牙助低」　網嘆：根本羞辱人

載客量大車廂卻超乾淨「北捷曬4圖解答」！一票感動讚：台灣之光

228放晴湧出遊車潮　15處省公路易塞

逛日本「驚見買一送一」爽結帳下秒虧大！內行：跟台灣邏輯不一樣

「護理師空缺率」創10年新高！引爆醫療崩壞骨牌效應

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

台中男抽菸見人馬上丟！　鷹眼警一測：這是K菸

竹東驚現「3公尺深天坑」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

排隊等進停車場有人想插隊！？義交大哥立馬霸氣擋車叫他離開

62歲 #陳雷 嗨唱金曲《歡喜就好》超穩唱功真的是寶刀未老啊！

台灣芬蘭簽署航空服務協議　首與北歐建立空運航網

228連假迎暖陽！氣溫過山車「下周急降10度」　雨區擴全台

高三女畢業前罹罕病「多發性硬化症」　衛生局：3措施可降風險

串流平台Netflix、Disney+訂閱費調漲　追劇粉絲不得不知悉的趨勢

學測錄取門檻與去年相近　專家曝填志願「穩健4+保底2」策略

護理師被迫狂加班「薪水卻比牙助低」　網嘆：根本羞辱人

載客量大車廂卻超乾淨「北捷曬4圖解答」！一票感動讚：台灣之光

228放晴湧出遊車潮　15處省公路易塞

逛日本「驚見買一送一」爽結帳下秒虧大！內行：跟台灣邏輯不一樣

「護理師空缺率」創10年新高！引爆醫療崩壞骨牌效應

228事件78週年　洪秀柱籲：直視歷史真相拒絕政治操弄

佛音傳心念！雲林縣獲贈1160台念佛機　溫暖長輩身心靈

台中KTV醉客互毆！警到場噴辣椒水伺候　長髮妹遭壓制在地畫面曝

詐團自稱地主兜售「低於市價」保留戶　真相是根本沒有地主戶

男性不孕占3成！醫曝「無精症」也能生：僅1狀況只能借精

台灣芬蘭簽署航空服務協議　首與北歐建立空運航網

男友是「石油大亨」要匯33億美金給她　銀行一眼識破是騙局

吃到飽餐廳「暴食比目魚」竟被轟出去　韓男槓上店員吵翻了

228連假迎暖陽！氣溫過山車「下周急降10度」　雨區擴全台

高三女畢業前罹罕病「多發性硬化症」　衛生局：3措施可降風險

排隊等進停車場有人想插隊！？義交大哥立馬霸氣擋車叫他離開

生活熱門新聞

北車高鐵人潮塞爆「月台都上不去」

人才流失！正妹護理師吶喊：3萬誰要做

228連假飆30度「下周雪崩式降溫」　連2天涼雨彈襲全台

酸民嘴秋被告！486曝和解金笑翻：光想就爽

3／1頭牙別拜錯！土地公手持「3種寶物」神效不同

騙國中生買飲料爆米花還暗槓　威秀影城認了

法拉利超跑霸佔2車格　照片戰翻

北投70年知名小吃闆娘　控夫羞辱24年

228傳七星連珠　香港風水師籲丟7物品

邱泰源巡視前先清場？護理師：病人塞病房

台南13歲學生疑遭霸凌亡　教育局回應了

快訊／228一早塞國道！　國一湖口-竹北爆「紅潮」

快訊／228連假國道塞爆！　2路段紫爆

228連假暖如夏31度！　下週「春雷乍響」驟冷不到10度

更多熱門

相關新聞

《哪吒2》出品人盼「台灣放行上映」　李遠：完全沒有來申請

《哪吒2》出品人盼「台灣放行上映」　李遠：完全沒有來申請

中國大陸動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）推出後票房亮眼，藍營媒體人也喊話盡快在台上映，中國國台辦稱，有近40萬條台灣網民評論呼籲盡快在台灣上映這部電影，希望台灣有關方面傾聽民眾呼聲。對此，文化部長小野今（28日）受訪時表示，台灣要上中國大陸電影，要抽籤或得獎，這部電影完全沒有來申請，申請後也要配合相關程序，整件事為什麼搞成這樣？還滿荒謬的。

美國知名數據公司祝福陳偉殷退役！

美國知名數據公司祝福陳偉殷退役！

馮翊綱稱「共機飛來是大內宣」　她轟：這是國軍每天真實面對的威脅

馮翊綱稱「共機飛來是大內宣」　她轟：這是國軍每天真實面對的威脅

新庄驚台北大巨蛋像是歌舞伎町巨蛋！

新庄驚台北大巨蛋像是歌舞伎町巨蛋！

228連假暖如夏31度！　下週「春雷乍響」驟冷不到10度

228連假暖如夏31度！　下週「春雷乍響」驟冷不到10度

關鍵字：

天氣氣象氣象署台灣鋒面東北季風冷氣團高溫低溫

讀者迴響

熱門新聞

網紅3歲女兒感冒送醫　打針後死亡！

台南13歲國中生猝死　母崩潰：兒被霸凌廁所餵毒

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

衰男花448萬買到賓士車王　控業者只修不換

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

全聯抽「7台電動名車」中獎名單出爐

陳志強邀她當伴娘「被堅決拒絕」

日AV女優擁「宇宙戰艦級上圍」回歸了！

北車高鐵人潮塞爆「月台都上不去」

誤會大了！大賣場停車場「賓士開門」活春宮　主角現身：否認「連結」那回事

1男失蹤多日！遺體在「杏林醫院」內

人才流失！正妹護理師吶喊：3萬誰要做

川普關稅重擊！費半血崩逾6％　台積電ADR跌6.95％

頭牙前找到碎屍魔大嫂頭顱　專家：降頭反撲

只解除禁見12天！柯文哲阻柯媽發言　怒瞪公訴檢察官

更多

最夯影音

更多

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面