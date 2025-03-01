產學合作促進農村創新　華南社區見學深化環境教育

▲華南實驗國民小學主任賴雅芬帶領學員導覽華南共生田、石梯田書屋等社區場域，展現金牌農村的豐富與魅力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

農業部農村發展及水土保持署（農村水保署）2月22日攜手國立中興大學、屏東科技大學及國立台中科技大學等超過30位大專院校師生，走讀雲林縣古坑鄉「華南28號自然公園」，透過實地導覽、工作坊與體驗活動，深入了解農村環境營造的歷程與成果，促進產學交流，並啟發未來農村社區營造的人才培育。

華南28號自然公園為公共工程金質獎得獎案例，展現社區在農村再生計畫支持下的成功轉型。此次活動由華南實驗國小主任賴雅芬帶領師生，介紹當地居民如何在有限空間內共同出力，運用傳統砌石技藝及生態友善工法建造步道，串聯共生田、石梯田書屋等多元學習場域，讓這座公園成為學童認識在地生態與農村文化的重要戶外教育基地。

▲講師張東港分享華南28號自然公園營造特色與生態友善設計，引導學員從細微處觀察細膩與巧思。（圖／記者游瓊華翻攝）

負責華南28號自然公園設計監造的建國科技大學空間設計系講師張東港，帶領學員實地觀察公園規劃理念，說明如何透過親水步道、綠色廊道及通學古道串聯空間，並運用乾砌石工法建構多孔隙環境，提供生物友善通道，維護生態多樣性。此外，設計團隊特別邀請知名繪本藝術家周見信與蕨類專家郭城孟攜手合作，設計具當地動植物特色的解說牌，讓生態教育與人文藝術相結合，提升學習體驗的豐富性。

除了環境導覽，師生們亦參與華南社區敲拓染束口袋DIY活動，並品嚐以雲林在地食材烹調的「人生七味餐」，深入體驗社區的產業文化與生活特色。農村水保署農村建設組副組長陳明賢表示，華南社區曾榮獲第三屆金牌農村的肯定，期盼透過大專院校師生的參與，將農村環境營造的實務經驗與學術研究結合，帶來更多創意思維與啟發，持續推動農村再生與永續發展的良善循環。

▲農村水保署邀請大專院校環境景觀設計、農村社區營造及水土保持相關科系之師生共同參與走讀，促進產官學交流。（圖／記者游瓊華翻攝）