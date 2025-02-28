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雲林縣府攜手屏科大見成果　文蛤養殖健康服務計畫助產業升級

▲縣府與屏科大獸醫學系專業團隊合作專案輔導協助蛤農改善養殖方式，至去年底輔導成效顯著。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣府與屏科大獸醫學系專業團隊合作專案輔導協助蛤農改善養殖方式，至去年底輔導成效顯著。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府協請屏東科技大學獸醫學系南區魚病中心團隊，於口湖地區推動「文蛤養殖健康服務計畫」成果顯著，改善養殖環境，提升文蛤抗菌、氣候變化能力，收成平均提升39.5%。日前進行實勘成果，張麗善進一步指示擴大輔導範圍，提升全縣文蛤養殖經濟效益。
 
縣長張麗善表示，養殖業與農業同樣面對極端氣候、高齡化、缺工等課題挑戰，縣府農業處、雲林縣動植物防疫所，積極尋求產、學、研合作，導入智慧科技、養殖健康管理等，讓養殖能省時、省工、省力，提高經濟產值，吸引青年朋友加入。
 
張麗善指出，雲林縣動植物防疫所與屏科大南區魚病中心合作，在蔡明安副教授率領團隊，於口湖鄉推動「文蛤養殖健康服務計畫」。由服務團隊現場訪視，採檢池水、底土後，輔導蛤農飼養管理與用藥，並透過光合菌（益生菌）改善底土與水質，受輔導蛤農平均收成率提升39.5％，成效相當良好。
 

▲縣府與屏科大獸醫學系專業團隊合作專案輔導協助蛤農改善養殖方式，至去年底輔導成效顯著。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲蔡明安副教授帶領南區魚病中心團隊，及時解決本縣蛤農養殖期間各項問題。（圖／記者游瓊華翻攝）

返鄉青年許宏德研發「智慧無人養殖飼料船」，結合遙控系統與衛星導航，可以輕鬆投灑飼料、益生菌等，大幅降低人力，藉此降低養殖人口老化、缺工困境，提高青年朋友返鄉從事養殖業意願。農業處長魏勝德表示，雲林縣文蛤養殖面積約3467公頃，年產量3萬2402公頃，產值約28億元，均為全國第一。

近年來因全球氣候變遷、季節交替溫差過大以及夏季高溫等因素，經常造成文蛤養殖產地不明原因減產，縣府與屏科大獸醫學系專業團隊合作專案輔導協助蛤農改善養殖方式，至去年底輔導成效顯著。魏勝德指出，今年計畫將以口湖養殖經驗推廣至台西養殖重鎮，針對該區有興趣之蛤農，採小班制進行輔導，期許將成果以母雞帶小雞方式進行推廣。

雲林縣動植物防疫所所長廖培志表示，蔡明安副教授帶領南區魚病中心團隊透過長期監測文蛤養殖池藻相、輔導益生菌使用，並配合定期監控各項水質監測數值及通訊軟體線上諮詢服務方式，及時解決本縣蛤農養殖期間各項問題。今年也將會辦理多場小型講習會，盼培養更多青年蛤農，共同投入產業，合作解決現場文蛤養殖困境。

 

►聽Podcast #我在案發現場

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