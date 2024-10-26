信義房屋「社區一家」最大社造運動帶動革新　20年助力3464個社區圓夢成果輝煌

▲信義房屋「社區一家」計畫舉辦20週年典禮，信義房屋創辦人周俊吉（後排中）與今年社區和個人得主合影，共同見證豐碩成果。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

信義房屋「社區一家」計畫是台灣單一企業支持最久、規模最大的社造行動，自2004年持續至今已有20年，期望能凝聚人心、促進鄰里互信，被譽為「寧靜又深遠的社會工程」，今（10/26）特別舉辦「社區一家20週年暨2024頒獎典禮」，除了邀請包括文化部李遠部長、教育部青年發展署陳雪玉署長、農業部黃秀美參事、台灣地方創生基金會董事長陳美伶、社區一家評審柴松林等人蒞臨，今年度社區與個人得主齊聚一堂，更有20年前的第一屆得主代表「回娘家」慶生，還有曾獲社造首獎的學校社團，親手製作信義房屋起家店模型，向信義房屋創辦人周俊吉先生獻上最感恩的心意，整個典禮氛圍既溫馨又熱鬧，充分展現社區一家20週年來的豐厚影響力。

信義企業集團創辦人同時也是信義房屋「社區一家」計畫創始人的周俊吉先生表示，為了讓社會重拾「里仁為美」的初心，創建了社區一家計畫，20年來累計了逾5億元規模，收到了16,076件提案，協助3464個社區提案實現，全台鄉鎮市區的提案涵蓋率更達100%，他相當欣慰看見提案範圍從社區延伸到青年學子，也有原住民、新住民和外國人紛紛加入社造行列，反映了大家對這片土地的熱愛，認同「台灣是我們共同的家園」。

▲信義房屋創辦人周俊吉先生出席社區一家20年頒獎典禮，感謝這些年來一起努力的感謝社造夥伴們，認為有大家才能更好。

像是今年《幸福社區類》的首獎得主是苗栗縣苑裡鎮公所，為社區一家20年來首個地方自治行政單位獲得首獎，周俊吉認為這顯示了社區一家計畫相當成功，鼓勵大眾邁向公私協力的典範社會。20年來受到過社區一家計畫關照的個人單位非常多，其中曾連續三年榮獲社區營造中學師生組首獎萬芳高中，在小萍老師的帶領之下，今年由積木社陳昱全同學費時近3個月打造了一個信義房屋起家店模型，精緻還原店內陳設、店外牆柱等，象徵信義房屋的誕生以及與社區一同成長的故事，師生們感激能成為旅程中的一段，並希望將這份和社區間的連結與情感延續下去；周俊吉收到如此精美的禮物後鄭重地向學生說了「謝謝」，表情相當感動。

▲萬芳高中積木社社長陳昱全同學（右），親手打造信義房屋起家店模型，送給創辦人周俊吉（左），代表萬芳高中感謝信義房屋社區一家計畫，讓萬芳高中及其故事被看見。

周俊吉創辦社區一家計畫就是希望發揚信義精神，旨在努力「讓台灣不再有偏鄉」，與周俊吉相識甚久的文化部長李遠十分感念信義房屋對於台灣的付出，「不只是給錢，更投入社會」，從台灣戒嚴時期就積極參與社會建設，例如當時很多企業不敢支持人權活動，周俊吉卻為了理想勇於參加，一直致力於將民間的力量凝聚起來，就像社區一家計畫這20年來讓眾人看見了社區營造的重要性。李遠部長笑說文化部也從社區一家得到靈感，發想出「100個文化基地」新計劃，將由地方推薦具文化意義的場館，整合各單位資源，形塑出一個個文化基地，以提升地方的文化價值，讓台灣「天天都是文化日，人人都是文化人」。

▲文化部長李遠感謝周俊吉對於社區營造的努力，信義房屋社區一家讓人看見了台灣公民社會的形成。

教育部青年發展署陳雪玉署長認為信義房屋創辦人周俊吉領軍的社區一家計畫，就像是「天使投資人」，許多計畫如環境、教育、文化傳承、世代議題等能夠順利推展，讓青年學子等人能夠更積極地參與社區營造，社區一家在這段歷程中扮演了關鍵角色，作為攜手青年署共同促進社區發展的好夥伴，尤其是對教育部青年署推動的「青年社區參與行動計畫」給予大力支持，陳雪玉相當敬佩並感激信義房屋這樣的民間企業相挺，未來教育部也將繼續推動「地方創生2.0」，深化社區參與。

▲教育部青年發展署陳雪玉署長笑說社區一家計畫根本就是「天使投資人」，幫助許多社區圓夢。

與地方創生、社區營造有著深厚關係的農業部黃秀美參事，以及台灣地方創生基金會董事長陳美伶也現身典禮，參與社區一家20年週年盛會，黃秀美參事感性表示信義房屋不僅是企業龍頭，也積極承擔社會責任，並且領先政府好幾步，像是透過2004年起跑的社區一家計畫串聯全台灣，農業部則是從2011年開始推出「大專生洄游農村」計畫，至今有超過100所大專院校的6954名學生參與，這些皆能讓社區營造遍地開花，讓黃秀美笑說大家都是同路人「就像一家人」。

▲農業部黃秀美參事表示，信義房屋推動「社區一家」計畫，領先政府，展現出企業的社會責任。

台灣地方創生基金會董事長陳美伶回憶起社區一家計畫剛啟動時，「當時的周先生滿頭黑髮」，20年過去了不變的是周俊吉永保初心，改變的則不只頭髮花白了，更讓信義房屋贏得全台社區信賴、累積了公信力，甚至用企業力量推動國家政策；陳美伶期待再下一個20年，不論是地方創生或是社區一家，眾人能夠集結力量一起前進，將這份能量傳播到台灣的每一個角落，「讓台灣更美好，讓地方特色更加突出」。

▲台灣地方創生基金會董事長陳美伶認為信義房屋憑藉其公信力，贏得了全台社區的信賴，讓所有人都願意公平地參與這項計畫十分難得。

社區一家計畫一路走來20年，背後的大功臣是年年頂著身心壓力、仍兢兢業業從成千上百個提案中評選的評審團們，典禮上也為評審頒發了卓越貢獻獎，評審團團長柴松林高齡90歲，身體仍相當硬朗、談吐風趣，大方分享提案評選有「新構想、影響力、自立度、永續性」四大標準，要追求更有創意的新點子、評估計畫能否擴展其影響力至全台甚至國際、檢視團體是否合理使用資金並實現自立、協助其他社區，以及考量社區組織能否長期穩定地持續運作。另外三位評審盧思岳、王貞儒和孫華翔則都有同感，表示非常榮幸能參與社區一家計畫，雖然身為評審卻同樣在過程中學習了很多，也為社區營造的成長深感動容。

▲信義房屋創辦人周俊吉（中）向社區一家評審團表達由衷的感激，感謝評審團團長柴松林（右二）以及王貞儒（由右至左）、盧思岳、孫華翔在評選時的卓越貢獻。



社區一家始終維持著公益初心來協助城鄉均衡發展，不論提案者是來自都會或鄉村，完全以社區的需求與計畫適切性為主體，經評審專業評核後再提供獎助；而今年最大獎《幸福社區類》的首獎得主正是苗栗縣苑裡鎮公所，計畫是讓孩童參與鄉鎮預算及應用，透過混齡共學接觸民主的運作模式、種下公民意識，過程中小朋友們提出了高達23個不同的議題，涵蓋了節能減碳、互動式教育和公共空間改善等，最後由孩子們親自投票決定預算的使用。苑裡鎮長劉育育表示自己10年前也受惠於社區一家支持，這次能帶孩子一起領獎非常難得可貴，期望孩子因此能與家鄉保持連結，未來發揮所長，貢獻家鄉，「這正是社區營造的精神所在」。

▲苗栗縣苑裡鎮公所獲得《幸福社區類》的首獎，鎮長劉育育（右五）過去也曾以個人身分獲得社區一家獎項。

《築夢個人類》首獎得主是來自宜蘭三星大洲的陳子揚，計畫內容是紀錄當地開安宮重建一甲子，透過教育及設計雙軸線切入，重新燃起居民和當地師生的凝聚力、傳承村落文化。陳子揚感謝社區一家給他這個獎，不只是肯定，更讓他有了捨棄教職、投身自己熱愛事物的底氣，他希望自己成為社區和學校之間穩固的橋樑，並且一直堅信，「當我們找到自己與土地的連結時，就能發現生命的意義。」

▲來自宜蘭的陳子揚（右二）獲得《築夢個人類》首獎，感謝社區一家給予的肯定，讓他能夠證明自己。

《深耕校園類》「國小師生組」首獎得主為桃園市長庚國小，提案結合鄉土教育課程，關注桃園最具特色的埤塘地景保育，讓身邊被忽略的文化重新被認識與珍視，並擴大影響力讓周遭里長與居民共同推動。主責的老師表示特別感謝孩子們願意跳脫舒適圈，和他一起流著汗踏查埤塘、清理學校的生態池，而這個獎項也成為孩子們最好的畢業禮物；參與學生們也發表感言，認為雖然過程很辛苦，但因此多多認識了自己的鄉土、為改造埤塘付出，最終獲獎努力都值得了，十分開心。

▲《深耕校園類》「國小師生組」首獎得主為桃園市長庚國小，提案不只保育環境又能讓孩子和居民更認識鄉土。

獲得「中學師生組」首獎的是高雄市立特殊教育學校，以母雞為標的結合食農教育，學生能體驗學習友善飼養與智慧農業，參與老師表示，特殊生每天清掃校園中的落葉，將之作為雞的堆肥，小小舉動卻能在永續循環方面發揮大大作用；並與明道中學合作，讓孩子之間有了互動並讓特殊教育的學生有機會走出去接觸社區，還邀請社區長者來到學校與學生互動、料理母雞等，形塑共融、共好的生活體驗。

▲高雄市立特殊教育學校在校園內創造了一個以母雞為主題的永續發展計劃，獲得「中學師生組」首獎。

《大專青年組》首獎是由逢甲大學「再寵生活」團隊獲得，以快時尚帶來的環保議題結合寵物產業的需求，製作寵物衣，不僅賦予二手舊衣物新的生命，更產生經濟價值，獲獎團隊是來自逢甲大學的四位女生，她們表示，能獲得成績不僅是對團隊的認可，更象徵對社會責任的承擔與實踐，在落實的過程中意識到快時尚下大量廢棄衣物的問題，也發現台灣社會中存在的弱勢就業問題，希望繼續串聯不同的弱勢群體與單位，推動社區循環經濟，並關注流浪動物的議題，進而打造一個環保永續的社會。

▲《大專青年組》首獎是由逢甲大學「再寵生活」團隊獲得，4個女生希望透過計畫連結更多社區組織，讓更多居民能夠共同參與。

為了慶祝社區一家成立20週年，典禮特地準備了生日蛋糕，台上台下眾人一同唱起生日快樂歌，場面充滿溫馨與感動，完美體現「信義立業，止於至善」的信念。未來，信義房屋將持續以真誠的態度回應社會需求，透過社區建設與地方創新相互合作，共同推動社區一家成為創新發展的基礎，為民眾創造更美好的生活與發展機會，成為台灣永續發展的堅實後盾。

▲今年信義房屋社區一家計畫20週年，典禮上準備了生日蛋糕，紀念這些日子的努力以及行動將持續下去。