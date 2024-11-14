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南投縣首推高中職以下獎助出國學習計畫　明年申請對象擴及大專校院

▲南投縣政府獎助出國學習計畫辦理成果發表。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府獎助出國學習計畫辦理成果發表。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今年第一次補助學校團體和學生個人申請出國獎助學金，共編列800萬元，補助18所學校及13位高中職學生進行跨國學習與交流；縣府秘書長洪瑞智表示，明年將再增加500萬元預算，並開放大專院校的學生個人申請，提供更多縣籍青年學子更多的海外學習與交流機會。

縣府13日下午在旭光高中科學館，舉辦113年各級學校學生出國獎助金政策成果發表會，除透過影片介紹今年申請出國的18所學校團體交流、表演與競賽的成果，並由旭光高中及南投高中各2位學生個人代表簡報、分享前往澳洲及英國暑期遊學的心得與成果，縣府教育處長王淑玲、國立暨南大學副校長曾永平、南開科技大學校長江昭龍、縣內各高中職校長、主任及國中小校長代表等多人都出席。

▲南投縣政府獎助出國學習計畫辦理成果發表。（圖／南投縣政府提供）

洪瑞智表示，今年學校申請相當踴躍，共補助18所學校分至7個國家出國參訪交流，個人申請部分的13位高中職學生則分別至英、美、澳洲、菲律賓等大學進修學習與交流，超出原先預期；明年補助對象擴及大專院校學生(含碩博士生，須設籍於本縣)，類別包含一年內之短期進修、交換學生、遊學、國外實習等，低收或中低收學生4名、每名最多50萬元，以及一般生10名、每名最多25萬元，並由各大專院校薦送，申請方式分為上半年及下半年各一次，114年上半年度申請時間為113年11月30日前。

▲南投縣政府獎助出國學習計畫辦理成果發表。（圖／南投縣政府提供）

江昭龍及曾永平都說，縣府開辦學生出國獎助金計畫將大幅減輕學生經濟負擔、增加學生學習及海外實習的動力，培育國際型人才，對此表示肯定及感謝；縣府教育處表示，將致力鏈結日、韓、美、澳洲等各國的學校教育資源，拓展學生國際視野，配合臺灣2030雙語教育政策，逐步打造國中小至大專院校優質的雙語學習環境，期盼透過參與國際交流與合作活動之機會，來培養具有國際視野及實務經驗之專業人才。

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獎助出國學習計畫高中職大專院校

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