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雲林廣設長輩健身房　第27處銀髮健身俱樂部正式揭牌服務

▲雲林縣向衛生福利部申請設立銀髮健身俱樂部，總計成功設立27處，遍布全縣20個鄉鎮市。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立委劉建國、縣長張麗善、衛生局長曾春美等26日上午前往祝賀斗六市上好藥局上海店銀髮健身俱樂部正式揭牌營運。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣自2020年起向衛生福利部申請設立銀髮健身俱樂部，加上今年新增8處，總計成功設立27處銀髮健身俱樂部，遍布全縣20個鄉鎮市，實踐聯合國全球永續發展目標SDGs第3項「健康與福祉」。縣長張麗善、衛生局長曾春美等26日上午前往祝賀斗六市上好藥局上海店銀髮健身俱樂部正式揭牌營運。

縣長張麗善表示，雲林縣65歲以上長者的比例已突破20%，我們非常重視長者的健康，致力於如何延緩失智、延緩老化，更要讓長者們能夠在體力及肌力各方面都能增強，雲林目前達27處銀髮族俱樂部，就形同長者的運動健身房一樣，透過專業老師及智能抗組的運動器材，使長輩在免於傷害下，促進體適能運作，提升肌力及耐力，健康身心靈。
 

衛生局長曾春美表示，俱樂部目前擁有5台先進的智能抗阻運動設備，這些設備依據物理治療理論設計，融入「動作再學習」與「動作控制」的概念，針對不同部位的退化或功能弱化進行全身性、多關節的綜合訓練。並搭配功能性體適能檢測，為每位長者量身打造個人化運動建議，讓長者能在安全的運動環境中，有效提升身體機能，實現健康老化的目標。

上好藥局執行長許仁厚表示，透過銀髮健身俱樂部的設立，我們希望結合長者的健康狀態及專業運動指導員規劃專業課程，並配備智能科技運動器材，為長者提供量身打造的運動計畫，藉由正確且適度的運動指導，長者能減少肌肉流失、降低衰弱風險，維護日常生活的自主性，有效防範高齡化帶來的健康問題。

▲雲林縣向衛生福利部申請設立銀髮健身俱樂部，總計成功設立27處，遍布全縣20個鄉鎮市。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣向衛生福利部申請設立銀髮健身俱樂部，總計成功設立27處，遍布全縣20個鄉鎮市。（圖／記者游瓊華翻攝）

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