全台最大　2024新竹Ｘ梅竹黑客松火熱報名中

圖、文／梅竹黑客松提供

▲全台最大「2024 新竹Ｘ梅竹黑客松」火熱報名中。

「2024 新竹 X 梅竹黑客松」將於 10 月 19 日至 20 日在國立陽明交通大學體育館盛大登場。回顧2023年，新竹 X 梅竹黑客松吸引了來自全台各大專院校、社會人士與高中生，超過 400 人盛情參與，為未來的創新奠定了堅實的基礎。而 2024 年度的競賽也正如火如荼報名當中，不管你是大專院校生、碩博士生、高中生、社會人士，都有機會參與這場科技創新與創客精神交織的黑客松盛會。

作為全台規模最大的校園黑客松活動，梅竹黑客松秉持著推動創新與技術應用的宗旨，將邀請全台學生齊聚一堂，透過兩天一夜的密集挑戰，借助企業提供的資源與 API，從構思到實作，在短時間內創造出具實際應用與創新價值的作品。

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▲「2024 新竹 X 梅竹黑客松」將於 10 /19、10/ 20 在國立陽明交通大學體育館盛大登場。

今年的競賽分為「黑客組」與「創客交流組」兩大類別。「黑客組」將由恩智浦半導體、LINE台灣、Google、台積電、羅技、中華電信等六家國際級企業帶領，透過出題與提供技術資源，與學生們進行產學合作的互動；「創客交流組」則繼續與新竹市政府攜手，結合觀光交通、日常交通、園區交通及智慧運輸等多元議題，鼓勵參賽者深入探索城市生活，並提出具實際影響力的解決方案。值得一提的是，今年的梅竹黑客松也提供了過夜的空間，讓遠道而來的參賽者不需要為了住宿的問題而卻步，還能夠體驗黑客松 48 小時不斷電的刺激感，全力的在活動會場揮灑創意，產出亮眼的作品！

主辦單位期望所有參賽者在兩天的賽事中，能夠在自由與創意的氛圍中碰撞出新的想法，並通過團隊合作與企業互動，收穫豐富的經驗與成長。今年也將延續成果存放平台，讓所有的創意得以保存與傳承，為未來的創新鋪路。「2024 新竹 X 梅竹黑客松」期許你的創意，引領世界潮流走向無限。

2024 梅竹黑客松報名資訊：

報名期間：2024 年 9 月 10 日（二） 至 2024 年 9 月 24 日（二）

報名網站：https://2024.meichuhackathon.org

賽事地點：國立陽明交通大學體育館

賽事時間：2024 年 10 月 19 日（六） 至 2024 年 10 月 20 日（日）

競賽組別：黑客組、創客交流組



