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創新創意再提升！２０２４新竹Ｘ梅竹黑客松圓滿落幕

圖、文／梅竹黑客松提供

▲（圖／梅竹黑客松提供）

▲2024 新竹 X 梅竹黑客松於國立陽明交通大學體育館舉辦。

2024 新竹 X 梅竹黑客松在 10 月 19 日及 20 日於國立陽明交通大學體育館登場，今年度的競賽有超過 300 位報名者，包含全臺各大專院校的學生與碩博士生，臺清交政成的學生更是占多數，而其中也不乏社會人士報名參賽，兩天活動總參與人流超過 4000 人次。梅竹黑客松現為全臺最大的校園黑客松，比賽創立至今已邁入第 12 年，每年定期於十月中旬舉行大型黑客松年會，由合作企業提供資源、出題，供參賽者在兩天一夜不斷電的過程中腦力激盪，創造出具有創新性及實用性的作品。主辦單位也期望梅竹黑客松不僅僅只是一場競賽，更希望參賽者能藉由這場活動，實現腦中的想法、激發自我潛力，並能夠有機會與各領域佼佼者切磋交流，真正享受這場年度盛會。 此外，今年梅竹黑客松也回歸過夜機制，讓參賽者在腦力激盪時能夠不受時間、空間的限制，完全沈浸在這絕無僅有的氛圍當中，相信這也帶給參賽者擁有更令人難忘的經驗！

今年的競賽組別包含「黑客組」「創客交流組」「黑客組」由六家國際級企業領軍，包含恩智浦半導體、LINE台灣、Google、台灣積體電路製造股份有限公司、羅技、中華電信「創客交流組」則持續攜手新竹市政府，融合新竹居民日常情境，從社會議題中思索並動手解決問題。

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在經過兩天一夜的動腦與激烈競爭後，最終由 Google 組的「凱悅歡唱」擊敗各路好手，抱得梅竹大獎第一名殊榮。此次 Google 組的題目以「Bring Gemini to your phone」為主題，使用 Gemini API 或 Gemma 模型在手機上做各種應用。而「凱悅歡唱」設計了「Google Pun」，透過 AI 生成諧音梗，協助不同母語的使用者，都可以透過自己的母語之諧音，學習不同的語言，這樣的想法不僅貼合台灣人使用諧音梗的語境，更因為富有趣味在競賽中獲得滿堂彩。

▲（圖／梅竹黑客松提供）
▲ 梅竹大獎第一名由 Google 組「凱悅歡唱」奪得。

黑客松的宗旨在於讓參賽者在極短的時間內提出創意的點子、開發模型，並展示成果。在時間有限的情況裡有益於參賽者激發靈感，同時必須考慮創新性與可行性，這也是黑客松裡最常遇到的挑戰。但經過這樣的刺激下，參賽者也表示獲益良多，像是恩智浦半導體組的第一名「希希不嘻嘻」在賽後受訪時表示在參與梅竹黑客松的過程當中，花費許多時間學習自己不熟悉的領域，嘗試新事物，並跟組員一起討論，最終獲得佳績，是件令人非常有成就感的活動。而創客交流組創意獎第一名「報名截止前才填表單的死線戰士」也表示在梅竹黑客松與其他參賽者一起交流、同樂是令人興奮且學習許多新知的機會。

▲（圖／梅竹黑客松提供）

▲ 參賽者互相合作、交流。

這不只是一場黑客松，更是一次洞察時代趨勢與需求、解決問題並將獨特理念付諸實踐的機會，應用所學、結合實務經驗，及企業端的資源與技術，讓參賽者們在這次競賽中皆有所歷練與成長。

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