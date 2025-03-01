學海飛揚計畫啟動　暨大送28學生赴多國大學培養跨文化力

▲赴德國交換學習的暨大國比系張沿麇穿上當地傳統服飾，體驗跨文化魅力。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學為響應全球化和國際合作交流趨勢，在疫情後匯聚各方資源，並透過教育部「學海飛揚計畫」加強海外交換學生計畫，近3年來陸續將28名學生送往世界各地的頂尖大學學習，提升語言、專業知識、國際視野與跨文化能力，並為未來的職場挑戰做好充分準備。



暨大國際長葉家瑜表示，出國的28位學生分別前往德、法、西、比利時、美、加、日、韓及越南等多國進行短期研修，多數學生已陸續回國，他們各有不同的專業背景與交換經歷：如國企系碩士班的謝佳雯，前往在國際品牌研究夙負盛名的日本多摩大學，專注於國際企業管理課程並強化日語能力，他認為與來自世界各地的同學交流，學會了如何在多元文化環境中協作，也將是未來國際職場的重要能力，並體驗到日本獨特的文化氛圍。

▲國企系陳仟容在比利時交換學習，與國際友人一同慶生。

國際文教與比較教育系學士班的張沿麇，則選擇最注重跨文化競爭力的德國奧斯納布呂克應用科技大學研修，並專注於全球行銷管理課程；她認為德國教學模式強調互動與討論，不僅拓展其視野，也更深入理解德國文化的核心價值，獨立生活的挑戰提升自己的問題解決能力。

▲前往日本交換學習的財金系潘佳昕與國際友人分享台灣特色菜單。

東南亞學系的劉瑀恩前往韓國排名前10的中央大學進行交換，透過勇於使用韓語參與跨國學生討論交流，不但深刻體會到韓國文化的獨特性，也增強自信，並進一步深植對跨文化溝通的理解力；資管系碩士班的蘇美婷則前往屬於歐洲頂尖工科大聯盟成員的比利時蒙斯大學，學習物聯網技術，並參與Erasmus學生網絡活動，自認對國際事務的思考變得更加縝密，並建立寶貴的國際人脈，對未來的職業發展至關重要。



暨大校長武東星表示，該校不僅積極拓展國際交換合作，更計劃在未來五年內投入約五千萬經費，建立更加完善的海外交換與文化交流平台；除現有的174所姊妹校合作，將進一步拓展與世界各大頂尖學府的合作關係，尤其是英語系雙聯學位的合作，並將於近期新增與英國艾賽克斯大學（University of Essex）以及四所瑞士QS全球排名前10的四所餐旅學校締結雙聯。