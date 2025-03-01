　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

學海飛揚計畫啟動　暨大送28學生赴多國大學培養跨文化力

▲赴德國交換學習的暨大國比系張沿麇穿上當地傳統服飾，體驗跨文化魅力。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

▲赴德國交換學習的暨大國比系張沿麇穿上當地傳統服飾，體驗跨文化魅力。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學為響應全球化和國際合作交流趨勢，在疫情後匯聚各方資源，並透過教育部「學海飛揚計畫」加強海外交換學生計畫，近3年來陸續將28名學生送往世界各地的頂尖大學學習，提升語言、專業知識、國際視野與跨文化能力，並為未來的職場挑戰做好充分準備。

暨大國際長葉家瑜表示，出國的28位學生分別前往德、法、西、比利時、美、加、日、韓及越南等多國進行短期研修，多數學生已陸續回國，他們各有不同的專業背景與交換經歷：如國企系碩士班的謝佳雯，前往在國際品牌研究夙負盛名的日本多摩大學，專注於國際企業管理課程並強化日語能力，他認為與來自世界各地的同學交流，學會了如何在多元文化環境中協作，也將是未來國際職場的重要能力，並體驗到日本獨特的文化氛圍。

▲國企系陳仟容在比利時交換學習，與國際友人一同慶生。（圖／國立暨南國際大學提供）

▲國企系陳仟容在比利時交換學習，與國際友人一同慶生。

國際文教與比較教育系學士班的張沿麇，則選擇最注重跨文化競爭力的德國奧斯納布呂克應用科技大學研修，並專注於全球行銷管理課程；她認為德國教學模式強調互動與討論，不僅拓展其視野，也更深入理解德國文化的核心價值，獨立生活的挑戰提升自己的問題解決能力。

▲前往日本交換學習的財金系潘佳昕與國際友人分享台灣特色菜單。（圖／國立暨南國際大學提供）

▲前往日本交換學習的財金系潘佳昕與國際友人分享台灣特色菜單。

東南亞學系的劉瑀恩前往韓國排名前10的中央大學進行交換，透過勇於使用韓語參與跨國學生討論交流，不但深刻體會到韓國文化的獨特性，也增強自信，並進一步深植對跨文化溝通的理解力；資管系碩士班的蘇美婷則前往屬於歐洲頂尖工科大聯盟成員的比利時蒙斯大學，學習物聯網技術，並參與Erasmus學生網絡活動，自認對國際事務的思考變得更加縝密，並建立寶貴的國際人脈，對未來的職業發展至關重要。

暨大校長武東星表示，該校不僅積極拓展國際交換合作，更計劃在未來五年內投入約五千萬經費，建立更加完善的海外交換與文化交流平台；除現有的174所姊妹校合作，將進一步拓展與世界各大頂尖學府的合作關係，尤其是英語系雙聯學位的合作，並將於近期新增與英國艾賽克斯大學（University of Essex）以及四所瑞士QS全球排名前10的四所餐旅學校締結雙聯。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 3 1486 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大降55萬！　台灣特斯拉「新Model Y」突襲上架2款全新
澤倫斯基：沒必要向川普道歉　有信心挽回關係
獨／台中新光三越開放員工拿私人物品！　超嚴格規定曝
大S離世滿月　S媽7字感嘆
罷免李坤城竟有139亡者連署　藍嗆：綠執政讓死人都還魂
快訊／台中民宅凌晨火警！　父女受困火場送醫不治
「虎之潛水艇」大聯盟春訓初登板　0.2局丟1分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

騎士上班搶黃燈！撞轉彎自小客車亡　屏東警專案取締闖紅燈

「台灣祭—南國趴」登場　屏東警加強識詐+交安宣導

高中棒球聯賽木棒組冠軍戰　平鎮高中6:5打敗穀保家商

228事件78週年追思　張麗善：珍惜台灣現有的自由、民主、和平

學海飛揚計畫啟動　暨大送28學生赴多國大學培養跨文化力

一眼辨識上百樹種幼苗　超強苗圃監工推廣培育原生樹種

呼籲青年響應SDGs　新竹縣114年青年節系列活動開跑

台南國中生猝死家屬被指前往撒冥紙　校方誤植更正澄清

台南文化中心《承先啟後》作品引熱議　文化局：規劃配合中心整建評估

台南善化草莓節「粉紅泡泡季」夢幻登場　黃偉哲邀民眾享鮮甜滋味

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

視線死角引發悲劇！　車加完油後未禮讓騎士撞飛重傷

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

王宇婕.勇兔當伴娘「搶著跟他搭」　曾國城包五位數：3600誰受得了

徐藝洋嗑瓜子「把牙嗑壞」 黃子韜「求生欲低」狂嘲笑XD

5億高中生告別式等嘸家屬　姑姑首現身：一定會有因果報應

騎士上班搶黃燈！撞轉彎自小客車亡　屏東警專案取締闖紅燈

「台灣祭—南國趴」登場　屏東警加強識詐+交安宣導

高中棒球聯賽木棒組冠軍戰　平鎮高中6:5打敗穀保家商

228事件78週年追思　張麗善：珍惜台灣現有的自由、民主、和平

學海飛揚計畫啟動　暨大送28學生赴多國大學培養跨文化力

一眼辨識上百樹種幼苗　超強苗圃監工推廣培育原生樹種

呼籲青年響應SDGs　新竹縣114年青年節系列活動開跑

台南國中生猝死家屬被指前往撒冥紙　校方誤植更正澄清

台南文化中心《承先啟後》作品引熱議　文化局：規劃配合中心整建評估

台南善化草莓節「粉紅泡泡季」夢幻登場　黃偉哲邀民眾享鮮甜滋味

騎士上班搶黃燈！撞轉彎自小客車亡　屏東警專案取締闖紅燈

「台灣祭—南國趴」登場　屏東警加強識詐+交安宣導

高中棒球聯賽木棒組冠軍戰　平鎮高中6:5打敗穀保家商

川普大罵澤倫斯基！歐盟領袖力挺烏克蘭　公開質疑美國

驚悚畫面曝！男撞車「擦地滑行」送醫亡　檳榔西施目擊嚇傻

澤倫斯基稱「沒必要向川普道歉」　有信心挽回雙方關係

228事件78週年追思　張麗善：珍惜台灣現有的自由、民主、和平

學海飛揚計畫啟動　暨大送28學生赴多國大學培養跨文化力

「被拍抓姦照」港健身教練家中輕生送醫！　正宮驚見他倒廁所昏迷

快訊／大谷翔平春訓首打席開轟　棒打學長菊池雄星

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

地方熱門新聞

台南國中生猝死家屬被指撒冥紙校方誤植更正澄清

響應SDGs「新竹潮青年」快來集結！

永清高中許弼荏　完全自習考取雙榜首

台南文化中心《承先啟後》作品規劃配合中心整建評估

推廣特有節慶氣氛　台灣文化祭嘉義登場

台南善化草莓節「粉紅泡泡季」夢幻登場

一家人遊日月潭自行車騎到沒電　警暖救

台南市紀念228事件78週年和平追思會

台灣燈王在嘉義　文化公園展出至3月17日

嘉義市地方創生2.0計畫　獲中央補助逾6千萬

桃市二二八事件紀念追思　張善政：謹記歷史教訓

兩個月發生8起死亡交通事故 台東交通大執法

高雄身障男爬不過馬路　暖駕駛出手幫擋車流

嘉義縣召開布袋鹽田濕地　保育工作平台會議

更多熱門

相關新聞

世展會「籃海計畫」

世展會「籃海計畫」

台灣世界展望會「籃海計畫」年度期中交流賽於2月4日在國立暨南國際大學舉行，共有來自南投、彰化兩縣的四支球隊80名青少年選手參與，希望藉此作為年輕學生競技交流的平台，也是學習團隊合作、培養堅韌意志的重要機會。

暨大偕農村水保署執行綠色照顧計畫

暨大偕農村水保署執行綠色照顧計畫

暨大推畢業生投身醫護享52萬補助

暨大推畢業生投身醫護享52萬補助

暨大邀51所高中簽訂櫻花聯盟共推高教地方合作

暨大邀51所高中簽訂櫻花聯盟共推高教地方合作

溫府德修共和協會　邀迦陵偏鄉弦樂團東隆宮演奏

溫府德修共和協會　邀迦陵偏鄉弦樂團東隆宮演奏

關鍵字：

暨大國際研修文化交流頂尖大學交換學生

讀者迴響

熱門新聞

燒肉店老闆是分屍魔　疑用「人肉」上桌

快訊／川普嗆澤倫斯基不尊重　發文：拿數百萬生命當賭注

嘉義零食電商傳跑路！網紅鳳梨下通牒

一堆品牌歡慶228炎上！摩斯漢堡文案被讚翻

抓住暖陽！下周鋒面冷氣團連襲「瞬降10度」　連4天全台濕冷

棉被蓋頭強壓哄睡！新北嬰僵硬趴地3HRS身亡

高雄2機車碰撞！3傷送醫1人搶救中

傳澤倫斯基被川普「趕出白宮」

台AV女優胎尼「日本二度出道」

今天「龍抬頭」　敲水龍頭恐降財運

曹興誠捐款羅生門　清大校長發內部信說明了

賴清德救醫療崩壞　1舉動護理師最討厭

李珠珢抵達台灣「行李標籤露餡」

騎士刷卡超車還回頭狂瞪　秒遭現世報

微軟宣布：Skype將於5／5終止服務

更多

最夯影音

更多

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

視線死角引發悲劇！　車加完油後未禮讓騎士撞飛重傷

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面