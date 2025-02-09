屏東溫府德修共和協會　邀南投迦陵偏鄉弦樂團東港東隆宮演奏

▲南投迦陵偏鄉弦樂團到東港溫府德修共和協會休息 。（圖／屏東縣惜緣偏鄉公益行腳團提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣惜緣偏鄉公益行腳團結合溫府德修共和協會邀請南投迦陵偏鄉弦樂團的小朋友及老師、家長80多人，於8日到東港東隆宮進行「偏鄉學童藝術文化交流之旅」演出，體驗溫王爺信仰及文化魅力，品嘗東港有名飯湯、漢堡，參觀王船文化館，滿滿收穫，讓他們相當感動。

在南投任教的國小音樂老師黃美梧發現部落學童放學後及假日因家中長輩要工作等關係，就四處遊蕩，於是號召成立類似免費課輔班「迦陵偏鄉弦樂團」，提供小朋友一處學習音樂、樂器場所。

由於該樂團位在南投縣偏鄉，資源有限，屏東縣惜緣偏鄉公益行腳團長陳天寶得知，與團員發起募集八寶粥、保久乳、棉被等生活物資捐助，長期互動關係超過5年。

以虔誠信仰東港東隆宮溫府千歲信眾的「溫府德修共和協會」於2023年底成立，該協會以推廣在地民俗藝文為使命，致力於透過多元活動與教育課程，讓參與的民眾深刻體會文化之美為宗旨，遂透過陳天寶邀請「迦陵偏鄉弦樂團」到東港東隆宮表演，讓王爺及信眾欣賞到不一樣樂器演奏，進行多元文化交流，樂團一口答應，小朋友得知訊息，「很期待又興奮」。

8日連同樂團成員及老師、家長80多人，分乘兩台遊覽車到東港東隆宮，他們穿著傳統服裝演出，相當吸睛，隨後到溫府德修共和協會吃漢堡、飯湯，體驗東港在地的生活文化，隨後由惜緣偏鄉公益行腳團老師郭新旺帶隊並導覽參加王船文化館，收穫滿滿。

迦陵偏鄉弦樂團長黃美梧老師表示，「衷心感謝大家上山下海、不辭辛勞，全力支持南投迦陵偏鄉弦樂團來到東港，參與這場難得的音樂文化交流。這次的旅程不僅讓孩子們有機會站上新的舞台，也讓他們透過音樂與這片土地的人文、信仰、文化產生更深的連結。

特別感謝東港當地的熱情接待與細心安排，讓我們在溫府千歲的庇佑下，以弦樂敬獻，完成了一場別具意義的演出。這不僅是東隆宮首次迎來弦樂表演，也是孩子們難忘的經歷，看見現場香客的驚艷與感動，對我們來說是一種莫大的鼓勵。

此外，透過王船文化館的參訪，讓孩子們更深刻體會東港獨特的信仰文化，這次的交流不僅是音樂上的分享，更是一場文化的學習與成長。在慶生會的歡笑聲中，我們更感受到這趟旅程帶來的溫暖與感動，希望未來還有機會再次相聚，讓音樂持續成為我們心靈相通的橋樑」。