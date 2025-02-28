邱泰源視察遭爆作秀！鄭運鵬「可能但不合理」：醫院不會這麼蠢

▲因應急診壅塞，衛福部長邱泰源視察雙北各大醫院急診狀況。（圖／衛福部提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

國內近期面臨急診壅塞狀況嚴峻，衛福部長邱泰源26日突襲視察雙北多家醫院，卻遭護理人員爆料「臨時通知部長要去，一個小時之內要把我們急診待床的病人全部塞上去病房」。中華顧問工程司董事長、民進黨前立委鄭運鵬也點出此說法的2大疑點，認為「可能發生，但是不合理。」

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳看到有護理人員投訴指出，部長視察前醫院已提前收到通知，臨時將急診病人送往其他病房，營造緩解壅塞的假象。除了部立台北醫院外，陳玉鳳也點名北市聯醫和平院區在接獲通知後「一小時上了快20床的病人」。她質疑，「只為了長官做戲，是要操死誰？」

對此，鄭運鵬今（28日）在臉書發文表示，邱泰源去視察醫院急診等狀況，卻被爆料醫院把病人送去其他樓層，此說法有可能但是不合理，原因在於醫院包含一線醫護、二線行政、患者、家屬，「人多嘴雜，醫院做蠢事，一定露餡，什麼時代了，何必呢？討皮痛而已。」

其次，鄭運鵬指出，邱泰源不是文官出身，不但是臨床醫師，更曾是醫師公會理事長，是實戰打上來的，「醫院想粉飾太平演給他看，是自討苦吃，我不認為醫院會這麼蠢。除非，醫院是由新北市消防局那群演猴戲給侯友宜市長看的同一群馬屁戰士。」

鄭運鵬認為，合理的發展應該是醫院利用機會展示急診擠爆的情況，藉此要求提高點值比例，如果確有醫院作假的情況，衛福部和醫師公會應研擬議處，因為會做出此舉的院方主管才是真正的問題所在。他也呼籲，如果爆料內容不實，那院方也應該自清。

針對爆料，部立台北醫院回應，院內依照疾管署應變實施「隔離病房可作一般病房提供醫療照護」，且未關閉一般急性病床，同時持續監測12點前出院比例，因此能有效運用病床、降低急診壅塞情形。

北市聯醫和平院區也發布聲明，表示急診病患收治與調配均依正常醫療程序進行。和平院區副院長陳美如指出，部長視察當日中午12時30分至14時30分期間，由急診室轉入病房的病人共有2人，而於14時至15時再轉入3人，均屬依據病患狀況及院區運作進行的正常收治程序，並非一小時內急轉20床。