邱泰源巡視急診前「1小時清場」？護理師怒控：把病人塞其他病房

▲因應急診壅塞，衛福部長邱泰源視察雙北各大醫院急診狀況。（圖／衛福部提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

由於近期醫院壅塞問題嚴重，衛福部長邱泰源26日突襲視察多家醫院，包括台大、和平、亞東、部立台北及雙和醫院，希望了解急診壅塞情況並尋求解決方案。不過，卻有護理人員踢爆，「事實是臨時通知部長要去台北醫院，一個小時之內要把我們急診待床的病人全部塞上去病房」，以營造急診壅塞緩解的假象。

邱泰源表示，經過視察後認為急診壅塞情況已逐漸趨緩，並啟動了綠色通道及區域聯防機制，以協助分流病患。然而，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳看到有護理人員投訴指出，部長視察前醫院已提前收到通知，臨時將急診病人送往其他病房，營造緩解壅塞的假象。

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陳玉鳳在臉書發文批評，部長的視察根本是作秀，醫院為了迎合部長的到訪，護理師被迫在短時間內將急診病人塞進不同科別的病房，甚至非正式床位，不僅未解決急診壅塞問題，反而加重了醫護人員的工作負擔，導致他們無法按時下班，病房也陷入混亂。

除了急診壅塞，護理人力短缺問題也備受關注。陳玉鳳指出，許多醫院實際上關閉了部分病房，導致護理人員不足的情況更加嚴重，呼籲衛福部正視護理人力短缺的問題，並提出具體解決方案。

另外，藍委陳菁徽也爆料，邱泰源的突襲是在提前兩小半時通知各大醫院後，護理人員被迫在兩個半小時內，將塞在急診室的病患緊急送往病房，有的病人甚至送往別科病房「借住」，營造「綠色通道」順暢的假象，「台灣醫療已經走到了關鍵時刻，護理人力短缺、急診壅塞、健保點值跳票，政府若繼續裝睡，最終受害的將是全體台灣人民。」