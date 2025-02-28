台灣醫療「最缺1物」　醫嘆：急診擠爆，只是崩壞的冰山一角而已

▲急診醫學會22日罕見發文求救，表示急診壅塞「已達前所未有嚴重」。（示意圖／記者徐文彬攝）



記者劉維榛／綜合報導

急診壅塞問題已成重大醫療危機，衛福部長邱泰源視察各大醫院了解急診情況。但林口長庚內分泌暨新陳代謝科住院醫師許哲綸直言，「台灣醫療缺的不是分級，而是缺錢」，他更無奈感嘆，急診擠爆只是醫療崩壞的冰山一角而，「有限的預算、醫護的出走，已經導致體系無力負擔日漸上升的醫療需求！」

許哲綸在臉書粉專透露，台灣醫療缺的不是分級，而是缺錢。面對有些人說，急診會雍塞，是因為沒有落實分級醫療，他質疑「但問題真的在這裡嗎？」

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許哲綸指出，現在是連「重症病人」都沒有加護病床，輕症下轉能幫助多少呢？

而真正事實是，就算把不佔床的輕症趕走，加護病房的床也不會變多，需要住院的病人，一樣要排隊等，排隊期間出事了，一樣可能要在地板插管急救。

對此，許哲綸再次強調，台灣醫療真正缺的是錢，更導致醫療環境惡性循環，「因為缺錢，所以醫護流失；醫護流失，所以病房沒床；病房沒床，所以要住院的人只能擠在急診。」

最後，許哲綸無助喊話，急診擠爆，只是醫療崩壞的冰山一角而已，事實上是，有限的預算、醫護的出走，已經導致體系無力負擔日漸上升的醫療需求，「這樣的局面，光是喊分級醫療，能解決多少呢？」

底下網友熱議，「我覺得病患到醫學中心自付額要提高，讓醫院有錢買設備和給醫護人員」、「健保需要改革，像我願意，使用者付費，看診費增加」、「這跟缺工是同樣的道理，缺的是便宜的工，人從來都沒少過」、「很多醫院都在關床，因為醫護人力不足」。