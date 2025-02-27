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2國中生信了「影城話術」1場電影消費破千　家長氣炸：餐點還少給

▲▼看電影,電影院,爆米花。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲2名國中生信了「影城話術」，結果1場電影消費破千，餐點飲料還沒有給齊。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

一位網友投訴，他就讀國中的孩子日前跟同學到某影城看電影時，遭工作人員透過話術引導，加購2杯飲料及1份爆米花，但明明電影票本身就含套餐，等於2人看電影卻購買了4杯飲料和3份爆米花，最離譜的是孩子取餐時，只拿到2杯飲料和2份爆米花，讓他氣炸了，表示已向消保官投訴。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」表示，孩子23日下午跟同學一起到台中某影城看電影，因為現場工作人員說配套餐比較便宜，孩子就買了2份單人套餐，當下領了2份爆米花、2杯可樂後進場觀影，然而他事後查看發票及明細時，才發現消費內容竟然有4杯飲料和3份爆米花，並非只有2份套餐。

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原PO指出，電影票其實本身就含有套餐了，2張電影票加2份套餐價格為760元，結果在工作人員的話術引導下，孩子又多花了328元點了2杯紅茶及1份爆米花，並誤會加點才是套餐搭配，孩子基於信任影城且趕著看電影，沒有仔細核對，拿了2杯飲料和2份爆米花就離開，沒想到影城人員「刻意不講也沒有給『多點」的份量」。

原PO說，他後來查詢該影城的Google評論，發現有許多人遇上相似的遭遇，被影城人員的話術誤導，甚至在不知情下被加量、加價，「可見不是個案，是長期以來的惡意行為」、「我要的不是只有退款，是希望擁有一個安心休閒的環境，已經向消保官提出申訴，希望能遏止影城這種惡劣的銷售行為」。

▲▼2學生中招「影城話術」1場電影花千元　家長：騙買4餐點還只給2份。（圖／翻攝自臉書）

▲▼2學生中招「影城話術」1場電影花千元　家長：騙買4餐點還只給2份。（圖／翻攝自臉書）

▲網友回應。（圖／翻攝自臉書）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人表示，「結完帳要看明細，我換飲料都會問要加多少錢」、「花幾百元讓你兒子學個教訓」、「所以我都會問，加點多少錢，不加多少錢，然後一定要看明細」、「不是啊，明細都給你了，為什麼不看」、「價格差這麼多，沒發現也是蠻厲害的」。

也有許多人說，曾經遇過類似情況，更表示該情況已經是長期現象，「所以我都不搭餐，買完票再另外購餐」、「這種行為不可取，想要放心讓小孩出門體驗，還要提心吊膽」、「多年來慣用的話術了，二十年前就這樣了，後來我就不去這家品牌看了」、「電影套餐就是這樣被弄臭的，真的該檢討」。

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