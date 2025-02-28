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吉林某醫院遭爆護士休息室加裝監視器　正對床鋪及衣櫃惹議

▲吉林一間醫院在護士休息室裝設監視器惹議。（圖／翻攝微博）

▲吉林一間醫院在護士休息室裝設監視器惹議。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

吉林長春德惠市民心醫院近日被疑似為院內護士的網友爆料稱，該院為了監督工作紀律，在護士值班室裡安裝監視器。由於該監視器正對著護士休息時使用的床鋪和更衣時的衣櫃，使人不禁有著立意不善的聯想。同時，此舉還引發該院護士抗議，在網路上引起外界關注。

▲吉林一間醫院在護士休息室裝設監視器惹議。（圖／翻攝微博）

《三湘都市報》報導，網傳視頻（影片，下同）中，在一間掛有「護士值班室」牌子的房間內，攝像頭（監視器，下同）懸掛在房門的正上方。而房間內，擺放有床鋪和儲物櫃。視頻配文稱，值班室是護士夜班休息及換衣服的地方，攝像頭正對著床鋪和櫃子。

不僅如此，該名發文者還提到，院方裝設的監視器鏡頭安裝位置，避開護士長換衣服的屋裡，只對著一般護理人員的衣櫃和床。

該名發文者提到，醫院此舉嚴重侵犯員工的隱私權，但大家都敢怒不敢言，「員工感不被尊重，心理受到了很大的衝擊。」經過護理師們向該院相關負責人員反映後，得到的答覆是，「只有一位負責查紀律的女員工會查看監控。」

該院女護理師們一方面向上反應，一方面也擔憂自身的隱私受到侵犯，沒想到，此舉竟還引來男醫生的調侃稱，「海邊還有人穿比基尼秀身材呢。」令她們大為光火，認為十分不尊重人。

對於裝監視器事件在網路上引起熱議，德惠市民心醫院相關工作人員透露，自己只是負責接聽接診電話，並未聽說安裝監控這件事，「會向醫院領導反映後再回覆。」

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