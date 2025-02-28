公務員須具結「沒有中國身分證」　翁曉玲批：恐嚇公務人員

▲中國國民黨立委翁曉玲痛批，要公務員具結「未領有中國大陸身分證」是沒意義的蠢事。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

銓敘部日前配合陸委會發函全國各政府機關，要公務員具結「未領有中國大陸身分證」，且若有不實，須負法律責任。對此，國民黨立委翁曉玲今（28日）痛批，此舉形同恐嚇公務員，民進黨政府對付不了大陸，就處處限制自己人，更直言，若有本事，就去查違法人士，抓到就處罰，不要預算太多搞一堆無意義的蠢事。

銓敘部日前發函全國各政府機關，要公務員具結「未在中國大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證」，且如有不實，願負法律責任一事，引來熱議。

為此，銓敘部進一步說明，由於公務人員對國家負忠誠義務，本來就是任用法第4條基本要求，銓敘部就公務人員涉及違反忠誠義務的行為轉請各機關查明處理，當然沒有擴張解釋兩岸條例第9條之1的問題。

▲銓敘部日前要求公務員具結「未領有中國大陸身分證」。點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲）

然而國民黨立委翁曉玲今日砲轟，陸委會沒能力調查台灣人領取大陸居住證和身份證的人數，竟下令要求公教人員簽名具結，還恐嚇如有不實，要負法律責任。

翁曉玲質疑，陸委會有何權力要求公教人員具結？是依據那項法律？公教人員若未簽名具結，會有什麼法律責任？會被處罰、減薪、降級、解聘嗎？她呼籲陸委會、銓敘部、教育部應該出來說清楚。

翁曉玲接著痛批，民進黨政府對付不了大陸，就只會槍口對內，使出違法濫權爛招，處處限制自己人，從禁團令、查大陸户口、禁大陸學歷 ，到這次要公教人員具結。

此外，翁曉玲開酸，下次是不是要來查全民的戶口、財產、友人、血統……，要大家簽名具結效忠台灣，別無二心嗎？她認為，民進黨假抗中保台之名，行打擊異己之實，大搞專制獨裁，只要不是民進黨的信徒，就一律打成叛徒。

翁曉玲強調，陸委會、銓敘部、教育部若有本事，就自己去查違法人士，抓到就處罰，不要盡搞一堆無意義的麻煩事，不僅增加機關學校行政人員的負擔，也讓公教人員心裡不爽。

最後，翁曉玲還把醜話說在前直指，陸委會、銓敘部、教育部這三個機關看來是經費太多，尚有餘力作這些蠢事，年底審預算時，她要好好檢討這幾個機關，看看它們是做了哪些正經事。