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大陸 大陸焦點 特派現場

陸網傳2025大閱兵　吳謙「模糊帶過」：將隆重紀念

記者魏有德／綜合報導

2025年是二戰結束80週年，俄羅斯總統普丁日前表態，將於9月份受邀訪問中國大陸，參加大陸舉辦的對日抗戰暨反法西斯戰爭勝利紀念活動，引起不少大陸軍事相關博主對「九三大閱兵」的聯想。據了解，解放軍曾在2015年，為紀念抗戰勝利70週年，於天安門廣場前舉行盛大的閱兵儀式，根據過往經驗，2025年的大閱兵「只待官方正式宣佈」。

九三閱兵展示「陸戰之王」99A坦克車。（圖／翻攝自環球網）

▲2015年九三閱兵展示的99A戰車。（圖／翻攝自環球網）

大陸國防部發言人吳謙昨（27）日在例行記者會上回應稱，我們將隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年。對於是否要舉行盛大的閱兵儀式，吳謙仍語帶保留的表示，「關於你所問的具體安排，我目前沒有可供發佈的信息。」

九三閱兵展示鷹擊-83巡航導彈。（圖／翻攝自環球網）

▲2015年九三閱兵展示的鷹擊-83巡航導彈。（圖／翻攝自環球網）

普丁此前曾在和習近平通話時提到，俄羅斯和中國要共同慶祝80年前的二戰勝利，據此，不少大陸軍事博主紛紛猜測，隨著普丁在9月訪問中國並參加慶祝儀式時，俄羅斯的先進武器裝備也會一同隨行，和解放軍的新式武器一同亮相，一方面對外展現雙方情誼，另一方面「同秀肌肉」的象徵意義不言而喻。

九三閱兵展示04A步兵戰車。（圖／翻攝自環球網）

▲2015年九三閱兵展示的04A步兵戰車。（圖／翻攝自環球網）

也有大陸軍事博主推測，中俄在2025年的二戰80年紀念活動上，或採取雙向閱兵的模式。也就是說，解放軍將不僅派出儀仗隊參加8月的俄羅斯紅場閱兵儀式，精銳的新型武器裝備也會同步登場。

換言之，等到大陸「九三軍人節」要舉行閱兵時，俄羅斯同樣會派出儀仗隊和在二戰戰場上功勳卓著的T-34坦克或伊爾系列運輸機等裝備「共襄盛舉」。不過，詳細安排仍待中俄雙方進一步對外官宣才會揭曉。

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