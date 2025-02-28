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藍側翼緊咬在美國有多筆房產　沈伯洋對賭：查到我有立刻辭立委

記者杜冠霖／台北報導

藍營側翼緊咬綠委沈伯洋有多筆美國房產，名嘴彭文正昨（27日）指出「沈伯洋在美國的第三間豪宅找到了」，對此，沈伯洋今受訪時面對同一媒體三度追問，他回應，自己之前去美國留學，2012年有買一棟房子、2017年取得美國教職，本來要定居教書，後來決定回台，回台之後美國房子當然就賣掉了，自己完全沒有美國房產，查到我有，我現在馬上辭立委，如果查不到，講過的立委都辭。

國民黨議員林國春北檢告發，指沈伯洋就任立委前曾接受美國計畫案補助，應比照白委吳春城辭職，對此，沈伯洋受訪時表示，吳春城是通過圖利自身的法案，擔任立委期間繼續擔任理事長，有實質影響力狀況下拿了大量標案。我沒有通過黑熊法案、提名立委而已就辭掉所有理事長，也沒有在理事長任內獲取任何政府補助，他們已經找不到任何瑕疵，把目光移到我擔任學者時，拿很多國家的補助。

沈伯洋直言，這其實蠻奇怪的，身為民間學者，到世界各國申請補助研究中國影響力，很多國家有興趣提供補助，這不是很正常嗎？學者做研究不就是這樣？結果他們到北檢告發說我違反國安法、拿了6千萬補助、找到我在美國的第三棟房子，我在美國一棟房子都沒有怎麼有第三棟？

沈伯洋指出，這些都是抹黑戰術，想要移轉罷免焦點，看我比較好打就一直揍我，結果罷免民調出來顯示，完全是無效行為，人民看的是有沒有努力福國利民，而不是剝正常做事的人髒水。

有媒體追問美國房產？沈伯洋重申，自己完全沒有美國房產，查到我有，我現在馬上辭立委，如果查不到，講過的立委都辭，這樣才正常，造謠都不用負責嗎？上一個就是藍委林沛祥，林沛祥到現在沒有任何回應，彭文正不知道去哪裡查的資料。

沈伯洋解釋，自己之前去美國留學，2012年有買一棟房子、2017年取得美國教職，本來要定居教書，後來決定回台，回台之後美國房子當然就賣掉了，藍營昨天丟出來的也不是我在美國原本住的，我的美國豪宅怎麼越來越多？會不會有第四棟跟第五棟？

沈伯洋也提到，在國民黨說法來講，我身家破億，但他們兩個禮拜前說我負債兩千萬，口徑能不能一致？整天造謠。美國房地產都可以查到相關紀錄，很好查，我的英文名字也完全公開，相關地址登錄進去就有。

至於有媒體持續緊咬，彭文正秀出的文件中，普拉森市的房子列出你的名字？沈伯洋再次澄清，在美國要查房地產擁有者跟交易紀錄非常簡單，有好幾個權威網站，國民黨有認識房屋仲介，可以調到更詳細資料如抵押等等，他們講的地址我全都查過一次，從房屋蓋好到現在，擁有者從未出現我的名字。

沈伯洋指出，只要那是我的房子，我現在就辭立委，我已經講非常多次，彭文正已經長期不查證，不要把他提供的資料當成事實，自己去把房屋紀錄調出來，就知道是誰的，他查的根本不是房地產擁有人。我真的沒有那麼多房子跟財產，如果到時候真的都沒有可不可以補給我，每天都抹黑，我錢又那麼少，大家都可以去看監察院財產申報。

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