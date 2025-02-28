歐洲議會訪團來台　陸委會沈有忠揭兩岸3大情勢

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委沈有忠日前接待歐洲議會跨黨派議員訪團，在與對方交換意見時，他指出，兩岸關係目前有三個值得觀察的情勢，包含大陸對台施壓持續加大、大陸透過制定法律威嚇台灣人民安全，以及中共對內進行維穩，對外出現擴張性民族主義。

沈有忠26日接待了由歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯（Ivars Ijabs）率領之「歐洲議會跨黨派議員訪團」，雙方就兩岸及區域情勢交換意見。

沈有忠感謝歐洲議會近年通過許多支持台灣的決議案，展現對台的堅定支持，並關注中國大陸不當詮釋聯合國大會第2758號決議及持續對台的軍事威嚇。

對於訪賓關切兩岸情勢，沈有忠指出，兩岸關係目前有三個值得觀察的情勢，一是中國大陸對台施壓持續加大，企圖以武力改變現狀，去（113）年全年擾台共機逾5千架次、共艦逾2千艘次，對區域和平穩定造成威脅；二是中國大陸透過制定法律，企圖長臂管轄及威嚇台灣人民安全，國人赴陸遭受非法拘禁及騷擾案例頻傳；三是中共政權趨於不透明及集權，加上經濟持續低迷，對內進行維穩，對外出現擴張性民族主義，這些情勢都將影響台海及區域和平穩定。

沈有忠強調，政府兩岸政策立場一貫明確，並秉持賴總統的「和平四大支柱行動方案」（Four Pillars of Peace action plan），不挑釁、不冒進，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，「台歐雖然距離遙遠，但都堅定捍衛民主價值，也期盼未來台歐有更多的互動與合作，對區域和全球的和平、安全與繁榮，做出貢獻。」

伊亞伯則表示，世界局勢不斷變動，民主國家應持續深化合作，維持以法治為基礎的國際秩序，台歐之間更可就網路攻擊威脅、防衛關鍵基礎建設等議題進行合作。