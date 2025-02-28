嘉義縣優質漁產品　國際驗證數及魚種品項全國第一

▲▼ 嘉義縣ASC、BAP國際驗證水產品家數全國第一 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府舉辦「嘉義縣優質漁產品ASC及BAP國際驗證授證暨成果發表會」，縣長翁章梁授證表揚取得驗證的養殖戶及水產加工廠，也邀請漁業署副署長陳建佑共同見證通路業者與取得驗證業者簽署採購意向。

嘉義縣今年取得ASC（水產養殖管理委員會）及BAP（最佳水產養殖規範）驗證業者有12家，養殖場驗證面積達33.5公頃、年產值達6.3億元。取得國際驗證數及魚種品項取得驗證數皆為全國第一，也是全國第ㄧ間金目鱸養殖場取得ASC驗證，以及全國唯一魚苗場取得國際永續驗證標章，翁縣長一一授證表揚他們對永續漁業的用心。

會中邀請台灣主婦聯盟生活消費合作社、聖德科斯生機食品、佳鮮國際有限公司和漢神國際實業公司及萬里環保事業公司等5家通路業者，與12家取得國際驗證的業者簽署「嘉義縣永續水產品採購意向」，預估今年採購金額可達2億元，相關商品已在國內好市多、全聯、主婦聯盟、聖德科斯、萬里生機等通路販售，這些產品也將外銷至美國、加拿大和歐盟等國家。

翁章梁表示，農業處積極輔導養殖戶及加工廠取得國際驗證，加強產品外銷力道，也協助媒合通路業者讓更多消費者品嚐到嘉義縣最優質的漁產品，縣府將持續支持漁民拓展海外市場。

陳建佑表示，嘉義優鮮在國內外市場已有不錯的表現，台灣有近20%的養殖魚產品外銷，若業者能取得國際認證，有助於提升競爭力。