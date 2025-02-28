失智友善教育向下紮根　嘉縣招募30所學校成立天使團隊

▲▼ 嘉義縣扎根失智友善教育 招募30校加入友善組織 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣積極推動失智友善社區，首波招募30家公立國高中成為失智友善組織，特聘臺灣全人健康暨急救長照教育促進協會理事長許雅婷巡迴各校演講，首場於東石高中開跑，攜手呼籲失智友善「憶」起守護，培養年輕世代對失智症的正確認識與友善態度。

嘉義縣老年人口比例高，截至114年1月底，65歲以上人口比例23.28%，推估失智人口約有8,911人。近年嘉義縣為營造友善社區環境，衛生局招募學校，將失智識能向下扎根，拓展至家庭及社區，今年度由國、高中先行辦理安排教育課程，目標招募30家，並逐年增加。

衛生局、教育處攜手合作，以團隊合作模式展現軟實力，透過教育課程讓學生認識失智症，提升同理心與關懷意識，以及如何與社區失智長輩互動，並友善協助家屬。

衛生局長趙紋華表示，失智症不是單一項疾病，而是一群症狀的組合（症候群），不單純只有記憶力減退，還會影響其他認知功能，嘉義縣偏鄉地區家庭有隔代教養型態，鼓勵學校成立「失智友善天使」團隊，將關懷與知識傳遞給更多人，讓長輩們有家的感覺。

嘉義縣政府呼籲長者一起力行「護腦5招」防失智，要「多動腦」、「多運動」、「多社會互動」、「均衡飲食」和「維持健康體重」，增加大腦保護因子，就能預防或延緩失智。