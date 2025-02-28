鰻苗禁捕期3月1日正式開始 　違規可罰3萬到15萬

▲▼ 鰻苗捕撈漁期即將結束，3月至10月禁止捕撈 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

鰻苗捕撈漁期將於2月28日結束，依農業部公告「鰻苗捕撈漁期管制規定」，除花蓮縣及臺東縣外，其他縣市轄屬之距岸三浬內海域、潮間帶及河口水域，自114年3月1日起至10月31日止禁止捕撈鰻苗，籲請業者及漁民配合，使鰻苗漁業永續發展。

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台灣沿海捕撈鰻苗以日本鰻為主，屬降海洄游魚種，研究指出，成熟鰻會離開原棲息河域，游至馬里亞納群島西方海域進行繁殖，孵化出來呈柳葉狀的鰻苗則從產卵場順著北赤道洋流漂流，歷經4至6個月到達東亞沿岸，進入台灣、中國、韓國及日本的河口域生長。

目前鰻魚養殖所需的鰻苗仍需依賴天然苗，為讓漁業永續發展，依據「鰻苗捕撈漁期管制規定」，每年3月至10月禁止於距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域以任何方式捕撈鰻苗，鰻苗得以洄游成長，提供來年鰻魚資源。

「鰻苗捕撈漁期管制規定」規範對象包括在岸際以「人力」從事捕撈者，及以漁船（筏）進行海上捕撈者，違反鰻苗禁漁期規定將處以3萬元以上15萬元以下罰鍰，請漁民遵守規定以免受罰。

嘉義縣政府農業處說明，鰻苗捕撈是我國重要產業，目前鰻魚資源已日漸減少，保育工作刻不容緩，籲請鰻苗業者一同配合，共同維護傳統漁業。